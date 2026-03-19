Una intensa búsqueda se desarrolla en la provincia de Córdoba tras la desaparición de una niña de 2 años, identificada como Esmeralda P. L., por quien se activó el protocolo nacional Alerta Sofía ante el riesgo inminente para su integridad.

Activan Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años en Cosquín

La menor fue vista por última vez el miércoles en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín, donde reside su familia. Desde entonces, las fuerzas de seguridad concentran los operativos en esa zona y alrededores.

Operativo y búsqueda

El caso movilizó a distintas áreas de seguridad, mientras que la organización Missing Children se sumó a la difusión y búsqueda de la niña.

En paralelo, las autoridades confirmaron que en la provincia también continúa vigente la búsqueda de otro menor, L. F., desaparecido desde febrero de 2025, lo que mantiene en alerta a todo el sistema de protección.

Qué es la Alerta Sofía

El sistema Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia que se activa en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando existe un alto riesgo para su vida o integridad.

Su objetivo es difundir rápidamente la información para potenciar la búsqueda en todo el país, articulando fuerzas de seguridad, organismos judiciales y medios de comunicación.

El programa es coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.