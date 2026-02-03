Adultos mayores cierran colonia con una fiesta flúor

En las instalaciones de la Asociación Vecinal 30 de Octubre, este martes cerraron las Colonias de Verano de Adultos Mayores. Dicha propuesta tiene el objetivo de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad.

En la oportunidad, el encuentro reunió a los miembros de los grupos sociorecreativos de los barrios Máximo Abásolo, Moure, Isidro Quiroga, Quirno Costa y 13 de Diciembre. Durante la propuesta, los participantes disfrutaron de distintas actividades integrales, juegos y baile, previo al almuerzo de cierre.

En relación a la propuesta de verano, la directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa, destacó que “hoy nos han brindado el lugar en la Vecinal del barrio 30 de Octubre porque tanto para nosotros, como para los adultos mayores, es importante que puedan cerrar esta serie de actividades que han tenido a lo largo del mes de enero”.

En ese marco, Traversa indicó que se les propuso, entre otras, una actividad de baile, aunque “esta colonia ha podido disfrutar de diferentes lugares turísticos de nuestra ciudad: ir a la playa, visitar Caleta Córdova y la Costanera. También hay que resaltar el encontrarse con los otros y recibir distintas actividades que promueven lo que es la salud, tanto física como psicológica y cognitiva de las personas mayores”.

Finalmente, la directora agradeció la tarea del equipo de profesores y de logística de la Dirección General de Adultos Mayores, además del apoyo de todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, al destacar que “a pesar de todas las circunstancias que vive nuestra ciudad, han podido sostener las actividades de colonia que realmente conforman un espacio de disfrute para nuestros adultos mayores”.