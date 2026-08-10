La muerte del padre de Lionel Messi, a los 68 años, volvió a poner en primer plano la intimidad de una familia que, pese a vivir durante años lejos de Argentina, mantuvo siempre un fuerte vínculo con Rosario.

Antonela Roccuzzo y Jorge Messi: una relación familiar atravesada por los afectos y las raíces rosarinas

La muerte de Jorge Messi provocó una profunda conmoción en el entorno de Lionel Messi y volvió a poner la mirada sobre el núcleo familiar que acompañó al capitán argentino durante prácticamente toda su carrera. Dentro de ese círculo, Antonela Roccuzzo construyó a lo largo de los años una relación cercana con su suegro, marcada por la familia y las raíces compartidas en Rosario.

Jorge Messi falleció a los 68 años luego de atravesar problemas de salud. Lionel regresó a Rosario junto a Antonela y sus hijos para acompañar a su familia y participar de una despedida realizada en la intimidad.

Más allá de haber sido durante décadas el representante y una figura determinante en la carrera del futbolista, Jorge ocupó un lugar central dentro de la familia formada por Lionel y Antonela, padres de Thiago, Mateo y Ciro.

Una familia unida por los mismos valores

Antonela ha mantenido históricamente un perfil reservado respecto de su vida privada. Sin embargo, en diferentes oportunidades destacó la importancia de la familia en la educación de sus hijos y el valor de transmitirles principios similares a aquellos con los que ella y Lionel fueron criados.

Respeto, humildad y valoración de las cosas sencillas aparecen entre los pilares que la pareja intenta conservar pese a la exposición internacional que acompaña a Messi desde hace más de dos décadas.

En ese entramado, los padres de ambos tuvieron una presencia significativa, especialmente en la construcción de un entorno familiar que buscó mantener determinadas costumbres aun durante los largos años vividos fuera de Argentina.

Qatar, uno de los momentos compartidos

Uno de los escenarios donde esa unión quedó especialmente reflejada fue el Mundial de Qatar 2022. Antonela y Jorge formaron parte del círculo íntimo que acompañó al capitán argentino durante una competencia que comenzó con el duro golpe de la derrota ante Arabia Saudita y terminó con la histórica consagración frente a Francia.

Familiares y allegados acompañaron al futbolista durante aquellas semanas de enorme presión y posteriormente compartieron los festejos por la tercera Copa del Mundo conseguida por la Selección argentina.

Rosario, siempre presente

La ciudad santafesina representa otro punto fundamental en la historia de los Messi y los Roccuzzo. Allí crecieron Lionel y Antonela, comenzaron su historia cuando todavía eran muy jóvenes y permanecen buena parte de sus vínculos familiares.

Ni Barcelona, París ni Miami terminaron de cortar ese lazo. Rosario siguió siendo durante los años un lugar de regreso, reuniones y celebraciones familiares.

La muerte de Jorge vuelve ahora a reunir a la familia en esa misma ciudad. Para Antonela significa también despedir a una de las personas que acompañó desde el comienzo la extraordinaria trayectoria de Lionel y que formó parte del entorno en el que crecieron sus tres hijos.

En medio del dolor, Rosario vuelve así a convertirse en el punto de encuentro de una familia que, incluso después de alcanzar una dimensión mundial, mantuvo allí buena parte de sus raíces.