Argentina está en cuartos de final de la United Cup

El equipo de Argentina se clasificó para los cuartos de final de la United Cup de tenis, que se está desarrollando en Sidney y Perth -Australia-, al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos.

El conjunto albiceleste terminó en la segunda plaza del grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto. Ahora se enfrentará este miércoles a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá con Grecia.

El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli, por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos pelotas de partido. Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth.

El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth de la jornada de miércoles.

Por otra parte, el argentino Tomás Etcheverry inició su camino por el circuito en 2026 con un triunfo convincente ante el francés Valentin Royer para acceder a la segunda ronda del torneo de Hong Kong, mientras que su compatriota Mariano Navone quedó eliminado al ser superado por el local Chak Wong por 6-3 y 7-5.

El jugador de La Plata, de 26 años, se impuso a Royer por 6-4 y 7-5 en una hora y 45 minutos y jugará contra el primer favorito, sexto del mundo, el italiano Lorenzo Musetti, exento del primer tramo.

Navone, sin embargo, fue superado por el jugador hongkonés de forma inesperada. Perdió por 6-3 y 7-5 frente a Coleman Wong que se convirtió en el primer representante de Hong Kong en ganar un partido del cuadro principal enla historia del torneo.

Wong jugará contra el canadiense Gabriel Diallo que superó al neerlandés Jesper De Jong por 6-4 y 7-6(9).

También sacó adelante su partido de primera ronda el luxemburgués Alexandre Muller que venció al sergio Miomir Kecmanovic por 7-5 y 6-4 y espera al ganador del duelo entre el balcánico Laslo Djere y el estadounidense Marcos Giron.