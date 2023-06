Así amenazan "soldados" de Maratea a periodista que investigó al influencer

La Inspección General de la Justicia (IGJ) determinó que "no hubo controversias" en la colecta solidaria que realiza Santi Maratea para pagar las deudas de Independiente. El fideicomiso ya recaudó el 10% del objetivo final en dos meses.

Maratea dio el martes una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, y por el vicepresidente de Independiente, Juan Marconi.

Allí, Nissen aclaró: "Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires".

"Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10.30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos", confirmó.

Santi Maratea, por su parte, mencionó: "Todo lo que lleva transparencia me parece muy bien. Estoy siendo el responsable de mucho dinero y necesito estar tranquilo. Nos presentamos de manera voluntaria, entiendo que lo que hacemos es novedoso y eso genera dudas en todos", comentó.

Para despejar dudas, el influencer reiteró que cobrará un 5% de lo recaudado, que hasta el momento es 879 millones de pesos sobre los 22 millones de dólares pretendidos.

La IGJ había declarado en un momento “ineficaz e irregular” la inscripción del fideicomiso en la provincia de Neuquén, algo que quedó aclarado tras la conferencia del martes.

En ese marco, el periodista de C5N Nacho Genovart había publicado una nota donde dejaba expuesto el supuesto contrato presentado por Maratea a la IGJ. El título de la nota aseguraba que era “un contrato diferente” al original que se había inscripto en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén. “Tiene algunas diferencias”, explicaba el periodista deportivo enumerando detalles en el sitio Doble Amarilla.

Ahora, tras la aclaración de la IGJ, Genovart hizo una preocupante denuncia a través de sus redes sociales: “Después de la investigación del fideicomiso de Maratea recibo, a diario, este tipo de mensajes. Todo tiene un límite. Todos los violentos que me amenazaron de muerte e, incluso, utilizaron fotos de mi familia para intimidarme, ya fueron denunciados penalmente en la Justicia”.

Los mensajes fueron enviados por mensaje directo a través de Instagram una cuenta bajo el nombre “Agustín Masello” que cuenta con poco más de 1400 seguidores.

“Seguí haciéndote el vivo con Independiente que te vamos a re cagar a palos boludos. No te van a alcanzar los sobres de Víctor para reconstruirte esa jeta”, dice un mensaje enviado el 2 de junio pasado, el cual hace referencia a Víctor Blanco, presidente de Racing.

Otros mensajes sin fechas especificadas pero enviadas por el mismo usuario, agregan: “A vos te vamos a terminar matando pedazo de chu...”, y un “cuidado bien”, como respuesta a una foto donde aparecía Genovart con su perro.