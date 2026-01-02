Báez lideró el 3-0 de Argentina ante España en la United Cup

Superó por un doble 6-4 al español Munar en Perth, Australia. También ganaron Sierra y en dobles mixto, Carlé y Andreozzi.

El tenista Sebastián Báez se convirtió en el primer jugador en ganar un partido en la temporada ATP Tour 2026.

Lo consiguió este viernes en Perth con un superlativo nivel para vencer con autoridad al español Jaume Munar por 6-4, 6-4 en una hora y 43 minutos de juego para adelantar a Argentina en la serie inaugural de la United Cup 2026.

Lo hizo poco antes de que Solana Sierra certificara la victoria de su país en la serie ante España, al derrotar a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 5-7, 6-0 en dos horas y dos minutos.

“Disfruté mucho este momento, disfruté en la pista, así que estoy contento de haber ganado este punto para Argentina”, reconoció Báez.

“Estoy feliz porque estoy recuperándome de unas molestias y lesiones de los últimos dos años. Así que, por supuesto, quiero más. Tengo confianza y creo en mi equipo y en mi país”, añadió el argentino.

El diestro de 24 años fue mucho más sólido al resto que el No. 33 del mundo luego de quebrar en cuatro oportunidades, dos más que su rival. Esa diferencia en la devolución compensó el hecho de que Báez no conectó aces y cometió dos dobles, mientras que Munar sumó siete saques directos y ninguna doble falta, y fue superior en primer saque (75% contra 65%) y en puntos ganados con el primero (64% contra 59%).

El único antecedente entre ambos a nivel ATP Tour había sido hace dos años en Santiago de Chile, y también se impuso Báez con parciales de 6-4, 6-4, marcador idéntico al de este viernes, por lo que ahora lidera 2-0 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos.

El No. 45 del PIF ATP Rankings no ganaba un partido desde la primera ronda del ATP Masters 1000 de Shanghái (v. a Zhang). Este resultado deja en cinco su racha de derrotas entre ATP Tour y ATP Challenger Tour, y significa su primera victoria ante un Top 50 desde Río 2025 ante el entonces No. 46 Mariano Navone.

Para cerrar la eliminatoria, María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi pusieron el broche consiguiendo el tercer punto para Argentina ante la dupla española formada por Yvonne Cavalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6), 6-2 en una hora y 34 minutos.

Argentina se sitúa como líder del Grupo A y este sábado disputará su segunda serie frente a la vigente campeona: Estados Unidos.