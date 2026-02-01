Boca volvió al triunfo en la Bombonera

Derrotó 2-0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, éste desde el punto del penal.

Boca Juniors se recuperó de la derrota que sufrió en La Plata, al vencer este domingo de local 2-0 a Newell’s Old Boys de Rosario por la 3ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera y los goles los marcaron Lautaro Blanco y Leandro Paredes, éste último desde el punto del penal.

El equipo local, que tuvo el debut de Santiago Ascacíbar, mostró iniciativa y dominio territorial durante gran parte del primer tiempo, buscando abrir el marcador con insistencia.

La apertura del marcador llegó a los 40 minutos, luego de una acción individual de Exequiel Zeballos por el sector ofensivo. El extremo desbordó y asistió con precisión a Lautaro Blanco, que apareció sin marca y empujó la pelota al fondo de la red para desatar el festejo del público.

El tanto tuvo un valor especial para Blanco, ya que significó su segundo gol como profesional y el primero vistiendo la camiseta “xeneize”. Boca capitalizó su momento y se fue al entretiempo con una ventaja justa, respaldada por su rendimiento colectivo.

Con el ingreso Angel Romero, el paraguayo quedó como centrodelantero y un pelotazo hacia él terminó en una infracción de Salcedo que derivó en un tiro libre inicial. Ante un llamado del VAR, el árbitro Herrera sancionó penal porque la falta fue adentro del área.

Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución, pateó fuerte al medio y el arquero Gabriel Arias se tiró hacia su derecha y el mediocampista sentenció el 2-0.

Boca jugó el resto del partido muy cómodo y conservó la ventaja por 2-0. De esta manera, el equipo de Claudio Ubeda se repuso de la caída ante Estudiantes y ahora suma seis puntos de nueve posibles en el Apertura.

En la próxima fecha, Boca tendrá una riesgosa visita en Liniers para jugar ante Vélez Sarsfield, mientras que la “Lepra”, irá en busca de su primera victoria cuando reciba a Defensa y Justicia.