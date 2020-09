Cancellieri ratifica a Guzmán como candidato del oficialismo en Huracán

El actual presidente del "Globo" comodorense aclaró que no hay ruptura. "Creemos que él le puede dar una impronta al club que nosotros no le podemos dar", sentenció, en referencia al sindicalista.

Aún no se sabe que las elecciones en Huracán de Comodoro Rivadavia podrán realizarse en diciembre de este año, como está previsto, debido a todos los contratiempos que está generando la pandemia. Pero en el club del barrio Industrial hay mucho movimiento, y no precisamente en la cancha.

En los últimos días llegaron a mencionarse hasta seis posibles listas, sumado a una supuesta ruptura entre el actual titular del “Globo”, Cristian Cancellieri, y Elías Guzmán, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros de Chubut.

Pero el propio Cancellieri salió a poner paños fríos y ratificó al sindicalista como el candidato del oficialismo, no sin antes reconocer que el enojo de su parte existió, luego de unas declaraciones periodísticas de Guzmán.

“El había hablado de los baños y yo le contesté que tenía que conocer los baños, porque ya les habíamos metido mano y a los vestuarios también. Nosotros vamos a seguir trabajando para el bien de Huracán. Si vemos que el bien de Huracán es Elías Guzmán, vamos a seguir atrás de Elías Guzmán”, aclaró ante los micrófonos de “Fair Play”, que se emite por La 100.1.

De todas maneras, advirtió: “La idea es siempre hacer un pasito al costado, pero si no queda otro remedio, uno va a ir (por la presidencia). Si vemos que agotamos las instancias y tengo que volver a ser presidente de Huracán, voy a serlo”.

Actualmente se está analizando el estatuto –aunque no es uno solo, según Cancellieri–, con el fin de encontrarle una salida a lo que puede significarle a Guzmán su imposibilidad de postularse, ya que no cumpliría con los requisitos de antigüedad para presentarse a un cargo.

El presidente del “Globo” está convencido de que Guzmán “le puede dar una impronta que nosotros no le podemos dar” al club, y resaltó: “Hemos tenido reuniones con los muchachos y ellos quieren que yo vaya de presidente, pero creo que es sano y es bueno que podamos tener otra figura”.

“La única persona que se acercó en este tiempo fue Elías. Que se haya equivocado en alguna forma de obrar, puede ser también y uno se las va marcando. Errores cometemos todos”, reflexionó Cancellieri.

“Lo que analizamos en este caso, es la impronta que le puede poner Elías Guzmán al club con todos nosotros, porque gracias a Dios, el club va por un horizonte y está estructurado. No es lo mismo la impronta que le pueda poner Elías Guzmán, que le impronta que le pueda poner otro. Eso es lo que uno vio y analizó en conjunto con todos los muchachos. Eso no quita que, si no corrige lo que tiene que corregir, vamos nosotros de nuevo”, aseguró.