"Coco" Muñoz: "entreno para esto y sé lo que puedo dar"

Eulalio “Coco” Muñoz está en su mejor momento y dentro de poco volverá a representar a Argentina, tras convertirse en el primer maratonista masculino nacional en llegar a la meta en un Mundial.

Fue en Estados Unidos, el 17 de julio, donde logró una marca de 2h14m29s y se dio el lujo de competir con los mejores del mundo, ubicándose en el puesto 41 en Oregón.

Ahora, el atleta de 27 años, oriundo de la localidad chubutense de Gualjaina, está entrenando para el Sudamericano de medio maratón, que se desarrollará el 21 de agosto en Buenos Aires.

En diálogo con El Patagónico, Muñoz, que el año pasado también hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde culminó 31º con un registro de 2h16m36s, hizo hincapié en la dedicación que se requiere para mantenerse en el máximo nivel.

“Más allá de que a uno le gusta esto, hay que tomarlo con la misma seriedad que un trabajo. Después del maratón descansé el lunes, viajé el martes y después me puse directamente a entrenar porque tengo un objetivo, y cuando uno representa al país, tiene que estar siempre al máximo”, afirmó.

Todavía resuenan los ecos de su histórica participación en el Mundial, y “Coco” aún lo disfruta, más allá de que ya dio vuelta la página. “Siento una felicidad enorme, porque volví a correr un maratón y en un Mundial, que fue el primero para mí. Era un sueño que tenía, porque si bien los Juegos Olímpicos son lo máximo, el Mundial de atletismo está apenas medio escalón abajo y es lo máximo de nuestro deporte”, reconoció.

“Quedé en la historia y es algo muy lindo, porque siempre trato de dejar a mi país lo mejor parado posible. Es un compromiso representar al país, pero nunca me lo tomo con presión, ni me pongo nervioso, porque entreno para esto y sé lo que puedo dar. Soy feliz haciendo esto y quedó demostrado que amo correr”, aseguró.

El inicio de 2022 no fue el mejor para Muñoz, pero salió delante de la mejor manera. “Espero seguir con la misma motivación. No arranqué el año de la mejor manera, porque contraje Covid, estuve un tiempo parado por el tema de mis tendones de Aquiles, pero gracias al trabajo de mi kinesiólogo hemos podido salir adelante y por eso quiero remarcar la felicidad de poder correr nuevamente un maratón y hacerlo dentro de mis marcas”, reflexionó.

En ese sentido, resaltó: “me pone muy feliz el hecho de poder seguir mejorando, o manteniendo el nivel, que es muy difícil. En un año pasaron los Juegos Olímpicos y un Mundial y es una locura. El próximo año tenemos otro Mundial y el próximo están los Juegos. En el caso de que pueda conseguir una marca, va a ser una locura, se va a vivir mucho en poco tiempo”.

Sobre su éxito y cómo lo sobrelleva en la vida cotidiana, señaló: “trato de tomármelo todo con calma, trato de ser igual todo el tiempo. No tengo drama en dar una nota, en mandar un saludo. Sé que tengo que seguir entrenando y dar lo mejor de mí para seguir mejorando”.

“Son momentos lindos los que me tocan vivir, pero también hay que aprender cuando las cosas no salen, no siempre está toda la gente. Uno tiene que aceptar la realidad, de alguna manera. En ese sentido, trato de no volverme loco, de seguir siendo como soy, pero es muy lindo sentirse reconocido porque también le gusta a mi familia y eso es lo que más me llena”, admitió.

Sin dudas, sus logros son el resultado de un largo trabajo silencioso. “La vida misma te lleva mucho tiempo. Lo vivo con mi novia, que es estudiante universitaria y todo el tiempo está estudiando o rindiendo. En el deporte es igual. Para todos es difícil y hay que ser consciente, hay que entrenar, hay que enfocarse y en algún momento las cosas llegan”, enfatizó.

A lo largo de una década de carrera, Eulalio “Coco” Muñoz ya se ha codeado con los mejores del mundo, pero insiste en que no debe dormirse en los laureles y sabe que cuenta con un equipo de primera.

“Comencé en el atletismo en 2012 y estoy cumpliendo diez años en esto. He conseguido varias cosas de las que me he propuesto, pero hay que tener mucha responsabilidad, trabajar mucho y, obviamente, hay un gran equipo detrás de mí. Hay mucha gente que me ayuda”, recalcó.