Comodoro arranca diciembre con nubes y viento fuerte

El primer día de diciembre llega con cielo variable y ráfagas intensas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Aunque no se esperan precipitaciones, el viento será protagonista especialmente hacia la noche.

La jornada comenzará con 19°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde la temperatura trepará a 23°C y el cielo se mantendrá mayormente nublado. El viento continuará desde el oeste con la misma intensidad, acompañado por ráfagas moderadas.

La noche llegará con 20°C y un marcado aumento del viento. Las corrientes rotarán al noroeste y se elevarán a 23 a 31 km/h, con ráfagas fuertes que podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h.