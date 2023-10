Condenan a Lautaro Martínez porque su niñera murió tras ser despedida

A horas para que se dispute frente a Paraguay, apareció un escándalo que afecta de lleno a uno de los integrantes. Lautaro Martínez está en la mira de un conflicto luego de ser condenado por la justicia de Italia a pagar una indemnización por una ex niñera.

Resulta que cuando el Toro y su flamante esposa, Agustina Gandolfo, se instalaron en Europa, luego de acomodarse contrataron a una chica argentina que ella ya conocía de Mendoza para que cuidara a Nina Martínez, quien por aquel entonces era su única hija.

Según reveló la Agencia ANSA, el futbolista y Gandolfo tomaron la decisión de despedirla en medio de una grave enfermedad y falleció al poco tiempo producto de esa anomalía en su cuerpo. La familia de Milagros Lizzola, quien tenía apenas 27 años, hizo un reclamo en la Justicia laboral de Italia, donde consideraron ilegal los términos del fin de su vínculo laboral.

Si bien la cifra no fue revelada, lo cierto es que aseguran que la echaron luego de que ella recibiera su diagnóstico. Aunque estuvo ocho meses trabajando en la familia, la joven empezó a sentir fuertes dolores abdominales, su cuadro se volvió irreversible y falleció a principios de este año.

Como Martínez se encuentra en la mira de Italia por esta acusación, su mujer decidió contar su versión: “Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”.

En un furioso descargo de Instagram, Gandolfo salió a defenderse por las críticas recibidas y trató de defender a su marido. "Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo”, comentó.

Finalizando con su historia, apuntó directamente a los padres de su ex niñera: “Esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. ¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata?”.

Fuente: Paparazzi