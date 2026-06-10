Delegados de policías rechazaron propuestas salariales del gobierno

La primera negociación salarial de este año entre el Gobierno y los representantes de la Policía provincial y de otras fuerzas de seguridad se celebró este miércoles en Rio Gallegos sin llegarse a un acuerdo.

En un marco de tensión por el masivo quite de colaboración de los cuadros subalternos en toda la provincia y acampes de autoconvocados, hubo dos propuestas (la segunda mejorando un primer ofrecimiento) pero los representantes de los efectivos expresaron su rechazo ya que consideraron que los montos escalonados ofrecidos al básico y otros adicionales continúan siendo insuficiente y no resuelven los reclamos planteados por la fuerza.

El diario Nuevo Día que siguió las alternativas de lo su sucedía en el marco del Consejo del Salario informó en un primer reporte que el segundo esquema salarial fue dado a conocer luego de que con el primero no se lograra consenso.

En principio se ofrecía una actualización progresiva del valor punto y de manera escalonada que llevaba el salario de un agente ingresante desde $1.206.000 en junio hasta $1.296.000 en diciembre (actualmente el salario para ese rango no supera los 900 mil pesos).

Luego les presentaron una mejora sobre esos números, elevando los haberes previstos para los próximos meses que van de $ 1.225.526 con los haberes de junio a $1.321.468 en diciembre.

Además de la actualización salarial, el ofrecimiento incorpora modificaciones en distintos adicionales percibidos por el personal policial: Operatividad $138.240; Técnico $69.120 y Alto Rendimiento $179.800

Tras analizar las alternativas complementarias los delegados decidieron rechazarlas por considerar que no responden cona la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Entre otros argumentos, señalaron que si bien el ofrecimiento contempla aumentos "en blanco" sobre el salario, se mantiene una parte importante de la estructura salarial basada en adicionales que no impactan en los haberes del personal retirado.