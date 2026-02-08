La herramienta permite acreditar la condición de persona afectada por la catástrofe del Cerro Hermitte ante organismos públicos y privados.

Desde este lunes se extiende el Certificado de Afectación por la Emergencia

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia extiende, desde este lunes 9 de febrero, el Certificado Municipal de Afectación por Emergencia Geológica y Urbanística, en cumplimiento de lo sancionado por el Concejo Deliberante mediante la Resolución de Comisión de Receso N.º 05/26, aprobada ad referéndum del cuerpo legislativo.

El certificado, que es un documento administrativo oficial emitido por el Municipio, tiene como finalidad exclusiva acreditar la condición de persona damnificada ante organismos públicos o privados, tales como las entidades bancarias.

La norma establece de manera expresa que su emisión no implica beneficios automáticos, exenciones, garantías ni obligaciones económicas para el Estado municipal.

Podrán solicitarlo personas humanas que acrediten domicilio real en alguna de las zonas alcanzadas por la emergencia entre las que se encuentran El Marquesado, Los Tilos, Médanos y Sismográfica. En la versión aprobada no se exige evacuación previa, daño estructural comprobado ni inspección técnica obligatoria, quedando el procedimiento y la verificación sujetos a la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia, asegurando control y trazabilidad. La vigencia del documento se extenderá durante todo el período que dure la emergencia y sus eventuales prórrogas. Asimismo, la norma invita a la Provincia y al Estado Nacional a reconocer el certificado, fortaleciendo su validez institucional ante terceros.

Desde el Municipio se aclara que, si bien el certificado acredita la afectación, no obliga a las entidades financieras a otorgar créditos ni fija montos, tasas o condiciones, quedando cualquier decisión exclusivamente en manos de cada institución.

Quienes deban tramitar el certificado deberá solicitarlo vía e-mail: [email protected]