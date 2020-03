Desde Salud Mental denuncian que están en una situación límite

En una conferencia de prensa encabezada por el doctor Gustavo Gonzalez, Jefe del Área de Salud Mental se ratificó la adhesión del sector al paro declarado por ATE y se indicó que solo se presta atención mínima a pacientes internados y urgencias en guardia. No obstante remarcaron la necesidad de una respuesta a la precariedad con la que se pretende sostener el área.

“Estamos bregando porque se nos paguen los sueldos en tiempo y forma, llegamos hasta naturalizar el pago escalonado cosa que está mal, pero hoy la incertidumbre ha llegado a un punto complejo, acá hay pacientes igual, estamos acá no solo por nuestro sueldo, estamos por el Hospital Público para que no falte condiciones y medicamentos, que no se olviden que la salud es un derecho, no podemos abandonar a la gente y no entendemos cuál es la prioridad de la Provincia si a salud no es una prioridad”, se preguntó Gonzalez.

Por su parte, Gustavo Escobar, médico psiquiátrico, brindo un panorama detallado de un problema que tiene larga data. “Hay cuestiones muy delicadas en juego que pueden tener trágicas consecuencias, el tema es que los medicamentos que se proveen a algunos pacientes de forma continua a veces no se pueden proveer y llevan a replantear tratamientos, junto con médicos y psicólogos tenemos que hacer malabarismos para mantener la estabilidad del paciente”.

“Los medicamentos que faltan son psicofármacos, hay medicamentos que se deben tomar todos los días y no se pueden suspender, no hablamos de tranquilizantes sino drogas muy específicas que no pueden ser interrumpidas, antiepilépticas, antidepresivos, anti psicóticos que no pueden ser interrumpidos. Para muestra le digo que hace un mes no había tiras reactivas para los diabéticos en la farmacia, eso debe dar una idea de la situación”, remarcó el psiquiatra.

En el mismo sentido, Marta Rodríguez, médica psiquiatra de planta detalló las dificultades con las que se convive en la guardia. “El planteo de cualquier tratamiento además de los psicofármacos incluye otras estrategias que son abordajes interdisciplinarios, tratamos diversas patologías, vemos patologías de consumo y depresión, situaciones que pueden terminar en suicidios, esto ha acontecido en la ciudad, lamentablemente hemos tenido la pérdida de nuestros pacientes, esto tiene que ver que no se pueden hacer los diseños que necesitamos que incluye talleres, musicoterapia, centros de día, terapistas, son estrategias que buscan no encerrar a los pacientes. Trabajamos al límite lo único que esta funcionando es la guardia, pero no contamos con elementos de higiene básicos”.

Cabe señalar, que en el Hospital no solo se atiende a pacientes sin cobertura, “es el único servicio que hay en el Área Programática y hay algunas obras sociales que no tienen convenio con otros espacios, atendemos muchísima gente, tenemos siempre la sala llena, trabajamos a “cama caliente” el impacto de la salud mental del que atiende y el que viene a atenderse genera una cadena de problemas”.

El doctor Gonzalez a cargo del área insistió con la necesidad de respuestas urgentes para todos los temas planteados e insistió con que la responsabilidad excede el tema salarial. “cuando se quiebra el trabajo articulado vamos a tener una sobredemanda en la guardia que tampoco podemos absorber y eso puede tener consecuencias trágicas”.