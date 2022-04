Dos campeones panamericanos de karate están en Comodoro Rivadavia

El karate en Comodoro Rivadavia vive una semana histórica con el 4° Campus Federativo Juvenil organizado por la Federación Argentina de Karate (FAK), en conjunto con el ENARD y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, y entre las visitas importantes, dos entrenadores que llevan adelante el campus para 25 atletas selectos (14 a 17 años) de once provincias de todo el país en categorías 2004 a 2008, son ni más ni menos que los campeones panamericanos III Dan Giuliana Novak (Córdoba) y Julián Pinzas (Cap. Fed.), junto a Ricardo López Correa (VI Dan).

Se trata de un evento federal que convoca al selectivo 2004-2008 con vistas a los Juegos Sudamericanos Rosario 2022 en mayo, además de una primera evaluación a cincuenta jóvenes de la región, de categorías 2007 a 2011, con vistas a Dakar 2026.

Este viernes se realizaban evaluaciones a éste último grupo, tanto evaluaciones (inespecíficas) de capacidades motoras, reflejos, saltos, flexibilidad, y luego específicas, como ejecución de técnicas de karate con un criterio arbitral.

En tanto, el campus cierra este sábado con competencia para ambos grupos. “La idea es que puedan sumar roce, que puedan probar todo lo que estuvimos practicando en este campus, y sobre todo que tengan este roce competitivo, que es lo que nos ayuda a seguir sumando”, explicó la cordobesa Giuliana Novak, quien al igual que Pinzas, visita por primera vez esta ciudad.

“Estamos muy contentos. Hemos recibido muy gratamente la noticia de poder estar en Comodoro. Toda la gente super amable, nos están brindando un servicio increíble, tanto en espacios, comidas, tatami, elementos para cumplir con todos los entrenamientos. Así que estamos muy contentos de poder estar acá”, comenzó diciendo Novak, en entrevista con Comodoro Deportes.

“Nos sentimos muy cómodos, desde que llegamos, la Federación Chubutense de Karate brindó todo para que podamos llevar a cabo este campus. Estuvimos entrenando dos veces al día, tenemos un grupo humano espectacular, deportistas ya formados que están dejando todo en cada entrenamiento, con miras a Rosario 2022”, agregó Julián Pinzas.

“La Patagonia viene haciendo un buen trabajo desde hace unos siete u ocho años. Tuvimos en el primer campus representantes de Santa Cruz, Río Negro, Sarmiento, Puerto Madryn. Se está notando ese crecimiento en el nivel; lo que siempre perjudicó a la Patagonia fueron las largas distancias. Tal vez la falta de apoyo por parte del estado, que hoy se está subsanando. Vemos un apoyo aquí muy importante, nos recibieron las autoridades locales, nos dieron obsequios, se pusieron a disposición para el futuro. Es algo a destacar el rol de las políticas públicas para el desarrollo del deporte, que se está llevando a cabo, y creo que tendrá repercusiones inmediatas”, expresó Julián Pinzas, campeón Panamericano en 2015.

“Nuestro deseo siempre será que esto ayude a motivar, a desarrollar y promocionar el karate en la zona. Están haciendo un trabajo increíble, por supuesto que vamos a seguir viniendo, eso está en los planes, tratar de llegar a cada rinconcito del país para sacar talentos que puedan estar en un proceso selectivo. Esto traerá resultados beneficiosos a corto, mediano y largo plazo”, añadió Pinzas.

“Siendo del interior, de Córdoba, esto es una oportunidad que no tuve. Yo tenía que viajar a Buenos Aires para poder entrenar, y hasta el día de hoy con la selección. Que venga un entrenador a tu provincia, en tu lugar, a entrenarte, a evaluarte, competir, es una posibilidad que no cualquiera la tiene. El karate es un deporte amateur que no tiene tampoco demasiada difusión y todo lo que están haciendo en Comodoro nos ayuda muchísimo, a que se conozca, se sume más gente, que siga creciendo el deporte, así que estamos muy agradecidos por todo esto, y esperamos que se repita pronto”, cerró Giuliana Novak.