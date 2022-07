"El agente de Policía está en el índice de miseria"

Este miércoles, integrantes del Consejo de Bienestar Policial se reunieron en Esquel con representantes del gobierno provincial para plantearles reclamos salariales de antigua data. Pero no estuvo el ministro de Economía, Oscar Antonena, a quien esperaban, y no hubo nadie de ese ministerio en su reemplazo. Sí asistió el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, quien no define nada en cuestiones económicas.

Alberto Jaramillo, integrante del Consejo, señaló en diálogo con Notas de Radio por FM Sol que no hubo acuerdo. "La oferta que nos traían no se asimilaba en nada a lo que nosotros queríamos de los 120 mil pesos. Nos ofrecieron llegar a 100 mil a través de un adicional que no iba a quedar incluido en el básico".

También resaltó que "hubo una mala expresión que posteriormente a la reunión se clarificó. Pensábamos que los 20 mil pesos estaban sujetos a los descuentos de ley, por lo que quedaba en 16 mil pesos, pero tenemos que esperar a otra reunión. A nosotros no nos ofrecieron el 15% en tramos. Con esto podríamos tener a los agentes con un sueldo que supere los 100 mil pesos".

Asimismo, subrayó que el contexto de inflación les preocupa y "se hace difícil. Estamos pidiendo 120 mil cuando ya tendríamos que estar pidiendo más, pero somos conscientes de la situación económica".

Jaramillo aseguró que no pautaron otra fecha de reunión y esperan ser convocados la semana que viene. "Puede llegar a ser factible llegar al acuerdo, el tema es que el agente está en el índice de miseria y lo que nos ofrecen no va al básico", remarcó.

Señaló que es necesario abordar las modificaciones en las leyes y reglamentos porque "en el momento en que estás activo y pasas a retiro, el sueldo te baja casi el 30%. Queremos rescatar al agente y los que más ganamos vamos a tener que ceder un poco. Tratamos de aproximar al agente una suma que alcance por la realidad que estamos atravesando".