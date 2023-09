El atletismo master de Chubut escribió una nueva página en Posadas

“Ya estoy grande, pero contenta que el cuerpo responde”, la sensación a modo de balance de la ‘profe’ Iris Barrionuevo –que al cierre de esta edición acompañaba a la delegación de estudiantes superiores a los Juegos Universitarios Argentinos en Entre Ríos- encierra el espíritu del atletismo master de Chubut que el pasado fin de semana escribieron una nueva página en el Nacional de Posadas, Misiones.

A una semana de su culminación, y sobre más de mil atletas, el equipo patagónico realizó una destacada actuación, entre quienes ya son referentes como la profesora Iris Barrionuevo o Mercedes Larrauri (ASAM). Y nuevos valores como Valeria Heredia, quien integró la posta femenina para las patagónicas con un segundo puesto en 400 metros. Al igual que el equipo de caballeros.

En el caso de Barrionuevo –triatleta, integrante del Team Treno y docente del CUP y el ISFD 810- la puesta a punto no fue la esperada, pero la entrega le

reditúo en el balance final.

“Hace poco más de un año me operé del hombro que está mucho mejor. Pero se desgarró el otro hombro y desde diciembre no estaba nadando. Así y todo, yo quería ir al Nacional. Hablé con Mario Rodríguez (mi entrenador) y le dije que no llegaba bien, pero él me adaptó los entrenamientos de acuerdo a sus posibilidades”.

La entrega de Iris resume el compromiso de quienes –no solo en Chubut sino en distintas partes del país- entienden que el rendimiento deportivo inicia en la actitud. Y luego se pulen los detalles de acuerdo a cómo responde el cuerpo.

Ello, sumado a una dirigencia donde Ramón Flores ya se consolidó como referente nacional, mantiene la llama viva de quienes día a día se ponen las zapatillas y persiguen un sueño.

Resultados

Jesica Retamozo (30)

6° en los 100 mts.

6° en los 200 mts.

Valeria Heredia (40)

10° en los 100 mts.

9° en los 200 mts.

Fabiana Haag (50)

6° en los 200 mts.

5° en los 400 mts.

Marina Benítez

1° en los 1.500 mts. (Medalla de oro)

Iris Barrionuevo (45)

5° en los 1.500 mts.

4° en los 5.000 mts.

Silvana Fernández (30)

1° en los 5.000 mts. (Medala de oro)

Claudia Hidalgo (45)

10° en los 5.000 mts.

Alicia Colilaf (50)

2° en los 5.000 mts. (Medalla de plata)

Laura Arancibia (45)

4° en 3.000 mts. Marcha

4° en 5.000 mts. Marcha

Ramona Ramos (55)

4° en los 3.000 mts. Marcha

4° en los 5.000 mts. Marcha

Melisa Reynoso (30)

4° en los 2.000 con obstáculos

Virginia Poli (40)

1° en Lanzamiento de Bala (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento del Disco (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento de la Jabalina (Medalla de oro)

Irma Pérez (75)

1° en Lanzamiento de Bala (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento del Disco (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento de Jabalina (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento del Martillo (Medalla de oro)

1° en Lanzamiento de Martelete (Medalla de oro)

Sergio Rasgido (50)

6° en los 100 mts.

4° en los 200 mts.

3° en los 400 mts. (Medalla de bronce)

Pedro Pariente (55)

2° en los 400 mts. (Medalla de plata)

4° en los 800 mts.

Alan Colazo (30)

2° en los 800 mts. (Medalla de plata)

4° en los 1.500 mts.

Exequiel Ferreyra (30)

4° en los 800 mts.

1° en los 5.000 mts. (Medalla de oro)

Isaac Martin (40)

5° en los 800 mts.

9° en los 1.500 mts.

Víctor Mercado (60)

5° en los 1.500 mts.

3° en los 2.000 con obstáculos (Medalla de bronce)

Herminio Prafil (65)

6° en los 1.500 mts.

Daniel Soria (45)

5° en los 5.000 mts.

3° en los 3.000 con obstáculos (Medalla de bronce)

Oscar García (55)

7° en los 5.000 mts.

Hugo Caporale (55)

7° en los 5.000 mts.

Luis Alberto Buttazzi (55)

9° en los 5.000 mts.

Juan Velázquez (60)

8° en los 5.000 mts.

Walter Jones (50)

2° en los 3.000 mts. Marcha (Medalla de plata)

1° en los 5.000 mts. Marcha (Medalla de oro)

Oreste Quiroga (55)

6° en Lanzamiento de Bala

11° en Lanzamiento del Disco

Daniel Borquez (55)

3° en los 5.000 mts. (Medalla de bronce)

Posta 4x400 Mujeres (30)

2° (Medalla de plata) Valeria Heredia – Iris Barrionuevo – Fabiana Haag –

Jesica Retamozo

Posta 4x400

2° (Medalla de plata) Víctor Mercado – Daniel Borquez – Pedro Pariente –

Sergio Rasgido

Medallero

Oro: 12 medallas

Plata: 6 medallas

Bronce: 4 medallas