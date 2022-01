El call center de Comodoro atiende entre 300 y 560 pacientes por día

El aumento de casos positivos no se detiene en todo el país. Un informe del Instituto Malbrán marca que Ómicron es la variante dominante en Argentina y Comodoro Rivadavia no escapa de esta realidad.

En diálogo con El Patagónico, Alicia Dubreuil, coordinadora de la central de llamadas de Comodoro Rivadavia, manifestó que se atienden entre 300 y 560 casos positivos por día, lo que demanda una gran tarea por parte de todo el personal.

“El aumento de los casos es amplio y es muy notorio. El año pasado lo que hacíamos era comunicarnos con cada uno de los pacientes positivos que teníamos en la base y realizábamos una entrevista que nos llevaba entre 30 o 40 minutos cada uno. Hoy tenemos entre 300 y 560 positivos por día y se nos dificultaba y demorábamos bastante en hacer ese trabajo”, subrayó.

La gran cantidad de casos diarios demandó a las autoridades a optimizar el tiempo por lo que se decidió enviar un autorreporte mediante WhatsApp. Esta encuesta cuenta con todos los logos institucionales para brindar seguridad a la comunidad. “Para que la gente se quede tranquila, nuestra base se alimenta de la información que envían los laboratorios públicos y privados, o el plan Detectar. De ahí, nosotros tenemos sus datos y hacemos el contacto”, explicó.

“Enviamos un autorreporte, las personas completan ese informe y, automáticamente, esa información va a nuestra base. Ahí sabemos qué esquema de vacunación tienen, si tiene patologías previas o cuáles son sus contactos estrechos. Más allá que hoy no hay un gran aislamiento de contacto estrecho porque el único contacto estrecho es el que no tiene la vacunación completa pero esa persona hay que llamarla, cargarla en la base y hay que hacer un seguimiento”, destacó.

En este sentido, Dubreuil sostuvo que el autorreporte solamente es para aquellas personas que fueron declarados positivos por test, por criterio clínico o por la aplicación Cuidar. “No es para personas que tengan síntomas y no se hayan hisopado porque nosotros hacemos un control diario y aquellas personas que no tengan un test realizado y no estén con la aplicación Cuidar, se los elimina. Porque por ahí hay gente que ese autoreporte sirve para poder declararse positivo y no es así”, consideró.

Hay que destacar que el municipio de Rada Tilly también envía autorreportes vía WhatsApp debido a la cantidad de casos en la villa balnearia.

NO VACUNADOS Y SINTOMAS

La titular del centro de llamados local también afirmó que es sumamente mínima la cantidad de no vacunados positivos registrados. “Nosotros por día estamos enviando entre 300 y 560 autorreportes. Es decir, positivos. La mayoría tiene esquema de vacunación completa (aquellos que tienen tercera dosis o quien tiene la segunda dosis y está dentro de los cinco meses que se la ha colocado). Son pocos los que nos hemos encontrado que no tienen ninguna dosis y por lo general son mayores de edad”, aseguró.

Asimismo, Dubreuil subrayó que los síntomas que manifiestan las personas positivas son los mismos que se registraron a lo largo de la pandemia: dolor de cabeza y vista, congestión, dolor de garganta, diarrea, náuseas, entre otros. Otros han tenido disfonía, y han perdido el gusto y el olfato.