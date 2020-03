El deporte patagónico cierra su planificación en La Pampa

Con la presencia del gerente general de Chubut Deportes Brian Oggero y del gerente deportivo Marcelo Richotti, junto a autoridades deportivas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa, comenzó ayer por la mañana en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, la primera reunión del año de los Comité Ejecutivo y Técnico del Ente Patagónico del Deporte, con el objetivo de confirmar las competencias para este año.

El Ente comenzó a sesionar el martes en Santa Rosa para confirmar o rectificar la fecha de los 3° Juegos ParaEpade que se desarrollarán en Neuquén, en principio del 25 al 30 de abril y de los tradicionales Juegos de la Patagonia (15°), previstos entre el 10 y 15 de mayo, en La Pampa.

Además de los distintos plenarios que irán determinando la organización de estos eventos, en cuestiones vinculadas a los reglamentos, sobretodo del ciclismo y fútbol femenino que este año se suman a la contienda, se prevé la visita a los distintos recintos deportivos que serán sede los Juegos de la Patagonia: Mac Allister, All Boys, Santa Rosa y Belgrano (fútbol); Sportivo Toay (judo); All Boys, Estudiantes y Belgrano (básquet); Marcelino Catrón, Polideportivo Butaló y Guardia del Monte (vóley); Autódromo “Provincia de La Pampa” y Ruta 14 (ciclismo); All Boys (natación) y pista de solado sintético del Parque Don Tomás (atletismo).

Además, en horas de la noche en el auditorio del MEDASUR, estaba prevista la presentación oficial de los Juegos.

El Comité Técnico de los EPADE es presidido por Natalia Mildemberger (Río Negro) y lo integran Alejandro Aguiriano, Jonatan Viscuci (Tierra del Fuego), Dardo Etchepare (Río Negro), Nicolás Cetta (Santa Cruz) y Carlos Torres (Neuquén).

El encuentro también servirá para debatir aspectos relacionados con los Para-EPADE que tendrán lugar en Neuquén y la definición de lineamientos regionales de políticas deportivas.

En tanto, el Comité Técnico asesor de PCD (Personas con Discapacidad) es presidido por Diego Rosales (Tierra del Fuego) y es integrado por Javier Leiria (Río Negro), Esteban Olivares (La Pampa), Maximiliano Ferreyra (Santa Cruz), Leonardo Carrizo y Silvia Rivitti (Chubut) y Jorge Milanesi (Neuquén).