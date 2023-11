El día que Canosa se cruzó con Zunino por una tapa de la revista Noticias

Una tapa de revista generó un fuerte cruce entre Viviana Canosa y Edi Zunino. El periodista, que murió este jueves a los 60 años, fue director de la revista Noticias y le había dedicado un fuerte mensaje a la conductora.

“Viviana Canosa: la rebeldía hueca″, fue el título que utilizó junto a una imagen de ella en abril de 2021, poco más de un mes de comenzada la cuarentena y tras los polémicos cometarios de la periodista. En el interior de la nota, además, escribió: “Peligro: el Síndrome Viviana Canosa sería más contagioso que el Covid-19″.

La conductora no se quedó atrás y compartió la tapa en sus redes sociales con un descargo: “¡Qué fácil es llamar hueco y de derecha a la verdad!”, escribió y posteriormente utilizó su editorial en el programa que tenía en A24 para responderle.

Pero lejos de que la situación se calme, todo siguió tomando vuelo tras la respuesta de Zunino. “Me dirán que ocuparse de Viviana Canosa no vale la pena o que es poco serio o que me gusta el periodismo de periodistas… y puede ser, pero la exchimentera de los pelos colorados tiene un programa que puede ver cualquier desprevenido, ahora se dedica a la política y hace el pase a las 8 de la noche con un periodista de los considerados ‘serios’ como Luis Novaresio. No sería de extrañar que, en un futuro no muy lejano, Canosa se consolide como integrante del llamado círculo rojo por sus posturas cada vez más desencajadas: otros hicieron ese trayecto antes que ella”, expresó.

imagen.png

“Canosa juega a ser una especie de petit fille fatal de aquella Doña Rosa inexistente pero tan estereotípica con la que interactuaba el viejo Bernardo Neustadt. Lástima que una mujer de estos tiempos que se pretende editorialista busque agrupar con más efusividad y desparpajo que ideas a esa parte de la audiencia que sólo busca encontrar un espejo donde ver reflejados sus más bajos instintos”, insistió Zunino.

El escándalo, sin embargo, no terminó ahí sino que continuó escalando e inclusive el año pasado, tras la renuncia de Canosa a su programa luego de denunciar no la dejaron incluir en su editorial un escrache a Sergio Massa, se volvieron a cruzar. Es por eso que el periodista utilizó la pantalla de A24 para apuntar contra su colega.

“Todo el mundo en los portales y en las redes sociales está hablando de que, anoche, Viviana Canosa renunció a A24. Hay un tema dando vueltas sobre libertad de expresión y hubiera sido raro entrar acá a sin decir absolutamente nada”, dijo al aire. “Soy un periodista que tiene, no sé si trayectoria, pero por lo menos, algunos años en este juego”, agregó Zunino.

“Me consta personalmente que se nos sugirió desde la dirección de contenidos de A24 que no cae bien en la empresa publicar escraches. Y así fue que en esta semana, que hubo muchos escraches, dijimos ‘está bien, si no les cae bien no lo vamos a publicar’, porque la noción es que puede generar y reproducir la violencia”, señaló.

Tras ello, continuó: “¿Dónde está escrito que una empresa dueña de un medio no puede decirle a sus periodistas ‘yo, como dueño, quiero que tales cosas no se publiquen en mi señal’?”, insistió.

Finalmente, Zunino concluyó apuntando directamente a Canosa: “A las autoridades del canal sí tengo algo para decirles sobre el tema Canosa y espero no tener que volver a hablar de esta cuestión: cría cuervos y te comerán los ojos”.