El impedimento del vínculo motiva otro pronunciamiento

En la previa de los festejos en homenaje a los niños y niñas comodorenses, desde la Agrupación Infancia Compartida emitieron un comunicado que hace hincapié en “la lentitud e inoperancia” de la Justicia de Familia.

En la ciudad, tal como lo ha reflejado este medio desde hace más de un año, los Juzgados de Familia de Comodoro se limitan a dictar cautelares, perimetrales y órdenes de restricción de acercamiento que se prolongan por años y causan un daño irreparable en los vínculos familiares.

En este contexto, el comunicado expresa que “el Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la compresión de la infancia en el mundo; en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños”.

“Desde 2020 se dice que festejamos el Día de las Infancias al considerar que se busca incluir y preservar la niñez incorporando diversidad y perspectiva de género. En cuanto a Unicef se refiere a la infancia como época en la que niños y niñas tienen que estar en la escuela en lugares de recreo, crecer fuertes, seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y afectos cercanos”.

“¿Cómo poder hacerlo entonces sino contamos con lo más privilegiado? Nuestros niños están desapareciendo y pareciera que todos los organismos que trabajan desde lo Municipal, Provincial y Nación están incapacitados de actuar y responder ante tantos flagelos que hoy viven nuestros pequeños”, expresan.

“Los sectores que trabajan con la niñez y adolescencia son áreas donde reciben el menor aporte económico; el recurso humano es mínimo y todos los programas y proyectos con finalidad para mejorar las problemáticas terminan muchas veces en escritorios. Los derechos de los niños son pisoteados una y otra vez por falta de compromiso, conocimiento y falta de empatía”, describen sobre la actualidad de la niñez en Comodoro Rivadavia.

OTRAS CAUSAS

A todo esto, agregaron que: “Sumado a una sociedad que no da más de pobreza, indigencia, hambre; causando como consecuencia que las familias no tengan oportunidad de progreso afectando las necesidades básicas que necesita el individuo para su desarrollo en una comunidad. Y peor aún: están y tenemos porque todavía sucede; los hijos que son huérfanos de padres vivos”.

Más adelante apuntaron que “estos pequeños son los más desamparados deliberadamente por parte de actores directos desde un Poder Judicial. Los Juzgados de Familia; facultad suprema con un efecto devastador. Estos niños se vuelven en un momento de su vida un motivo de disputa para unos progenitores que tristemente no logran ver el daño que causan a sus propios hijos”.

Es que “de un día para otro dejan de ver a un papá a una mamá, hermanos, abuelos, tíos, etc. Nadie desde lo social como agente del Estado prioriza y supervisa las situaciones en todos los aspectos de estos niños. Experimentan emociones de abandono, descuido y sufren gravemente uno de los delitos más comunes socialmente que no se sancionan; el impedimento del vínculo, ley 24.270”.

A partir de ahí, argumentaron desde Infancia Compartida que “se produce una serie de eventos donde solo la diferencia entre progenitores se potencia, toma fuerza y comienza una etapa de agonía que solo con el tiempo se va dilatando tristemente. El quiebre de ese vínculo es automático; no importa la edad de ese hijo; situación; condición; contexto familiar”.

“No se los escucha; no se respetan sus derechos, ante todo, lejos está buscar realmente que es lo mejor para ese niño. Estos niños huérfanos de padres que antes de un conflicto judicial siempre estuvieron presentes se vuelven retraídos; afecta la autoestima, experimentan la manipulación; es desapego, inestabilidad y desequilibrio emocional. Son inducidos a la alienación parental; dicho de otra manera: a desarrollar lealtad con el padre conviviente y adoptar hacia el padre no conviviente distancia y rechazo”.

DEBEN SER ESCUCHADOS

“No todos los padres y madres son incompetentes. No todos los conflictos familiares justifican dejar a un niño sin un papá o sin una mamá. No todas las familias son conflictivas al recurrir a un Juzgado de Familia. Los niños deben ser prioridad al ser involucrados en un conflicto familiar judicial. Los niños deben ser escuchados en un proceso judicial; sea cual fuere la naturaleza del conflicto. Los efectos que sufren estos niños por malos procesos judiciales, inoperancia, son devastadores y afectan el desarrollo emocional psíquico y físico. Los tiempos van cambiando, las naturalezas de las familias, sus integrantes, lo socio cultural; todo va adquiriendo diferentes y nuevas tradiciones y costumbres. Los agentes directos como jueces, equipos técnicos, asistentes sociales, abogados del niño, asesores de familia, deberían sin dudar o titubear respetar y cumplir los derechos del niño. Adoptar en los Juzgados de Familia perspectiva de las infancias; por ellos los más vulnerables debemos hacer entre todos los adultos responsables lo que corresponde y no lo que nos parece”, finalizaron.