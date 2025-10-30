El karate tuvo la sexta edición del Torneo Patagónico Oficial

El certamen se desarrolló el último sábado y con gran éxito en el Gimnasio municipal Nº 1 de Sarmiento.

El último sábado, en el Gimnasio municipal Nº1 de la localidad de Sarmiento, se desarrolló con gran éxito la 6ta edición del Torneo Patagónico Oficial de Karate.

El certamen fue organizado por la Asociación Chubutense de Karate y Kobudo Interestilos (A.CH.U.K.K.I), que dirige el sensei Gustavo Huenchillan, y contó con la fiscalización de la Federación Chubutense de Karate-Do, que preside el sensei Daniel Moroncini.

Compitieron más de 120 karatekas de distintas localidades de la región, que incluyen a las escuelas chubutenses (Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y los anfitriones), y también a representantes de Santa Cruz y Río Negro.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 10.20.26 (1)

“Vivimos una gran jornada de camaradería y competencia del karate patagónico. Este torneo es un eslabón muy importante para la formación deportiva de nuestros competidores, dado que es el nivel intermedio entre el circuito provincial y el circuito nacional", explicó Daniel Moroncini.

Además, el torneo sirvió a los jueces y deportistas como previa para el cierre de año a nivel nacional, ya que estarán viajando el viernes 14 de noviembre a competir en la última fecha del Circuito Nacional Oficial, cuya organización estará a cargo de la Federación Metropolitana y tendrá la fiscalización de la Federación Argentina de Karate (FAK).

Al respecto, Moroncini afirmó que “estamos con muchas posibilidades de cerrar un gran año deportivo, tratando de sumar a más competidores a la Selección Argentina para el 2026”.

Por su parte, en esta edición del Patagónico efectuada en Sarmiento, se produjo un grato momento con el reconocimiento para dos de los máximos referentes patagónicos del karate, como lo son Luka Salesky y Franco Moroncini, quienes mostraron sus logros internacionales de esta temporada.