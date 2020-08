El Masters 1000 de Madrid no se disputará por la pandemia

El Masters 1000 de Madrid, torneo que formaba parte de la gira europea sobre polvo de ladrillo y tenía que comenzar el 12 de septiembre, fue cancelado este martes oficialmente debido al aumento de casos de coronavirus en la capital española.

"En un ejercicio de responsabilidad con la situación actual provocada por la Covid-19, y tras valorar detenidamente las circunstancias que la pandemia sigue provocando junto a las autoridades competentes, el Mutua Madrid Open 2020 no se disputará este año tras ser reubicado en el calendario del 12 al 20 de septiembre", comunicó la organización del torneo, que se jugará directamente en abril de 2021.

El torneo ATP Masters 1000 se iba a disputar luego del Abierto de Estados Unidos con las presencias confirmadas del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, pero esta suspensión pone en duda al resto del calendario europeo. Por el momento se mantiene en pie el Masters 1000 de Roma, que se jugaría entre el 21 y el 27 de septiembre, en la semana previa al reprogramado Roland Garros.

La Comunidad de Madrid anunció hace unos días una serie de nuevas medidas para controlar la propagación del virus, incluida la reducción de las reuniones sociales a 10 personas, tanto en público como en privado, por lo que no podían garantizar las medidas sanitarias en el torneo de tenis.

La próxima edición del Mutua Madrid Open será del 30 de abril al 9 de mayo de 2021, en la Caja Mágica. Los aficionados que decidieron mantener sus entradas después del primer aplazamiento de mayo de este año, tendrán garantizados estos tickets para 2021 con la misma ubicación y sesión.

El Masters 1000 de Madrid tuvo como campeón de la edición 2019 al serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, y el único argentino que alzó el trofeo fue el cordobés David Nalbandian en 2007, cuando le ganó la final al suizo Roger Federer por 1-6, 6-3 y 6-3.

ZVEREV NO JUGARIA EL US OPEN

Por otra parte, el alemán Alexander Zverev, séptimo del ránking mundial, anticipó que podría no jugar el US Open programado para el 31 de agosto, debido a que siente temor por la pandemia de coronavirus.

"Podría no ir al US Open si no me siento seguro y mi equipo de trabajo no se siente seguro. Soy joven aún, pero todos los que están involucrados conmigo tal vez son un poco mayores y corren más riesgo que yo", confesó el alemán de 23 años, en una entrevista que concedió en Francia y publicó el periódico deportivo español Marca.

Zverev indicó que preferiría saltearse el US Open y comenzar la temporada que se encuentra interrumpida desde marzo por la pandemia directamente en Europa, sobre superficie de polvo de ladrillo, que incluye los torneos de Kitzbuhel, Roma y Roland Garros.

La posible baja del alemán se suma a las seguras del australiano Nick Kyrgios, quien adelantó ayer que no irá a Nueva York para jugar el Grand Slam estadounidense, y a la conocida del suizo Roger Federer, quien anunció en junio pasado que no jugará durante todo el año para reponerse de una lesión en la rodilla derecha que lo tuvo a maltraer, y recién regresará en 2021 posiblemente en el abierto de Australia.