El medio oficialista La Derecha Diario y una fake news xenófoba

Nicolás Haase fue víctima de la alteración de un relato suyo en el que trata a Francia y Senegal como "dos países africanos". La Derecha Diario lo viralizó y el periodista hizo su descargo.

El periodista Nicolás Haase quedó envuelto en una controversia luego de que se viralizara un video manipulado correspondiente a la transmisión del partido entre Francia y Senegal, que finalizó con victoria francesa por 3 a 1.

La secuencia fue difundida por el medio oficialista La Derecha Diario y presenta un audio alterado en el que se le atribuyen al relator de DSports expresiones que no forman parte de la transmisión original. En el material editado se escucha la palabra "Senegral" y una referencia a Francia y Senegal como "ambos países africanos".

La situación tomó dimensión en redes sociales y llegó incluso a generar repercusiones en Francia. Más tarde, tras la victoria de Argentina sobre Argelia, Haase publicó un descargo para responder a las acusaciones.

"En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original", expresó.

El periodista invitó a quienes tengan dudas a revisar la transmisión completa y sostuvo que siempre se ha manejado con respeto tanto dentro como fuera de su trabajo. Además, manifestó su rechazo al racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal.

"La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original", concluyó.