El Municipio amplía evacuaciones y despliega un operativo integral

Tras el desplazamiento del Cerro Hermitte, se activó el Comité de Emergencia y se evacuaron barrios clave para resguardar a la población y reducir riesgos ante la inestabilidad del terreno.

El desplazamiento de suelo registrado en el cerro Hermitte obligó a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a profundizar las medidas preventivas y ampliar el radio de intervención en distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, se concretó la evacuación de los barrios Sismográfica, Los Tilos y El Marquesado, a los que se sumó de manera preventiva el barrio Médanos, ubicado en cercanías del Club Santa Lucía.

La decisión respondió a la necesidad de evitar consecuencias irreversibles ante un fenómeno geológico de gran magnitud y, al mismo tiempo, garantizar el acompañamiento integral de las familias afectadas, con asistencia social, sanitaria y logística.

Desde el inicio de la emergencia, se dispuso custodia permanente en las zonas evacuadas para resguardar las viviendas y pertenencias de los damnificados.

Por disposición del intendente Othar Macharashvili, se activó de forma inmediata el Comité de Emergencia, con presencia sostenida en el territorio de equipos municipales de Defensa Civil, Obras Públicas, Desarrollo Humano y Familia, Salud, Control Urbano y Ordenamiento Territorial, junto a Policía, Bomberos y el Ejército Argentino.

El trabajo se desarrolla de manera articulada y bajo coordinación técnica, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y eficaz ante la evolución del evento natural.