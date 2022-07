El municipio firmó un convenio y entregó equipamiento para potenciar al vóleibol

Uno de los pilares de la gestión del intendente Juan Pablo Luque es impulsar el deporte, entendiendo que las actividades deportivas permiten mejorar la calidad de vida, igualar a la sociedad y crecer en base al trabajo en equipo.

En este sentido, la Municipalidad firmó un convenio con la Federación Chubutense de Voleibol (FeChuVol), con el cual el Estado municipal se compromete a solventar los gastos de arbitraje de las categorías formativas y el uso del espacio físico para el desarrollo de la competencia.

También se entregó material deportivo para los equipos Martín Rivadavia, Waiwen, Domingo Savio, Estudiantes, Petroquímica, Casino, Unión, Las Wolf, Nueva Generación, Petroquímica, y Huracán. Y, en el caso del newcom, además de los elementos deportivos, el Municipio realizó un aporte económico para que los equipos adquieran indumentaria. Malvinas, RK8, TUMA, Club Newen, Maléfica, Fénix, y Running Xtreme fueron los beneficiarios.

Estuvieron el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; y el subsecretario Gestión Patrimonial y de Turismo, Eduardo Carrasco.

En este marco, el titular de la cartera económica municipal transmitió los saludos del intendente Juan Pablo Luque y destacó la decisión de impulsar la actividad deportiva en Comodoro. “Nosotros queríamos que este año esté marcado por la mayor cantidad de eventos deportivos en nuestra ciudad y para eso pusimos todos los recursos necesarios. Se está cumpliendo y eso nos pone muy contentos”, aseveró.

Asimismo, Issa Pfister valoró que en Comodoro se naturalice invertir en el deporte. “Hoy naturalizamos tener un Ente como Comodoro Deportes y tener una gestión que acompaña todas las actividades deportivas, a todas las instituciones deportivas, a todas las asociaciones y a todas las federaciones que están dispuestas a hacer algo por el deporte de nuestra ciudad”, afirmó.

“Esto no era normal hace un tiempo. No era habitual poder tener a cargo los arbitrajes de casi todas las actividades de la ciudad. Por un lado, está bueno que lo naturalicemos, pero por otro lado, me parece que siempre nos tenemos que recordar de dónde venimos y lo que pasó antes de que se hagan las inversiones en infraestructura deportiva. Nos llena de orgullo ver todo lo que están creciendo los clubes de Comodoro porque nosotros cuando viajamos veíamos que se hacían cosas en otros lugares y no en Comodoro. Hoy se revirtió y en Comodoro suceden cosas que no suceden en otras partes de la provincia”, subrayó.

Asimismo, el titular del Ente Comodoro Turismo destacó el trabajo de Martínez y su equipo. “La pasión con la que hacen el trabajo uno lo ve todos los días y la verdad que nos pone muy contentos porque podríamos poner todos los recursos necesarios, pero si no hubiese una persona como Hernán y todo su equipo al frente, esto no sería lo mismo”, consideró.

SEGUIR CRECIENDO

Por su parte, el titular del Ente Comodoro Deportes ponderó que la intención del Municipio es estar presente, hablar con dirigentes y acompañar el desarrollo deportivo. Asimismo, destacó el rol de Issa Pfister. “Yo le agradezco mucho a Germán que hoy tiene la función de ser el que maneja los fondos y administrarlos, que no es fácil en estos momentos que estamos viviendo”, aseveró.

“Como dice Juan Pablo Luque, siempre los vamos a acompañar y lo único que pedimos es que nos digan lo que tienen para decirnos. Siempre nos vamos a sentar y vamos a trabajar en conjunto para que las cosas sean una realidad. Pedimos paciencia, pero vamos a seguir creciendo”, afirmó.

En tanto, la presidenta de la FeChuVol agradeció el aporte y acompañamiento constante del Municipio. “Cada vez que golpeamos la puerta dicen presente. Hoy podemos tener a todo el newcom presente, inferiores trabajando a pleno con apoyo de la Federación y del Estado, firmando un convenio que motiva a los jugadores y a los profes, pero también a la parte arbitral. Estamos hablando de un aporte significativo para nosotros. Esto es un solo paso más de lo que se viene”, destacó.

Además, Omar Fernando Sampaoli, del Club Malvinas, valoró el aporte de la Municipalidad al deporte comodorense. “Todo lo que nosotros obtenemos nos sirve para desarrollar nuestra actividad semanal y sin ello nos sería bastante dificultoso poder llevarlo adelante. Esto es una política deportiva que busca generar una mayor calidad de vida, especialmente para los adultos mayores que dejamos la actividad pero que nos volvemos a sentir protagonistas”, aseguró.