El Municipio habilitó ingresos controlados a Sismográfica

Tras el derrumbe del Cerro Hermitte y la evacuación urgente del barrio Sismográfica, el Municipio de Comodoro Rivadavia autorizó reingresos breves y supervisados a la zona de riesgo.

Luego del deslizamiento del Cerro Hermitte que provocó la evacuación masiva del barrio Sismográfica, el Municipio de Comodoro Rivadavia dispuso habilitar ingresos controlados a partir del mediodía y por tiempo limitado a la zona afectada, con el objetivo de que los vecinos puedan recuperar elementos esenciales que quedaron dentro de sus viviendas.

La decisión fue confirmada por el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Sampaoli, quien explicó que el acceso se organiza únicamente con luz diurna y bajo un estricto operativo de seguridad.

“Con luz solar se está permitiendo que, en grupos reducidos y por pocos minutos, puedan acceder a algunos domicilios para buscar medicamentos, elementos urgentes y mascotas que quedaron atrapadas durante la noche”, señaló en comunicación con C5N.

Los accesos se realizan de manera escalonada y con acompañamiento permanente de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia. Policía, Defensa Civil, Bomberos y personal de rescate controlan cada ingreso para minimizar los riesgos, en una zona donde el movimiento del suelo continúa activo.

“Estos ingresos se hacen siempre acompañados por Policía, Defensa Civil, Bomberos y equipos de rescate”, aclaró Sampaoli.

El barrio permanece acordonado y no está permitido el ingreso libre ni la permanencia prolongada. La consigna es clara: entrar, retirar lo indispensable y salir de inmediato.

Desde el Municipio indicaron que los reingresos están destinados exclusivamente a la recuperación de elementos esenciales. Entre ellos:

• Medicación indispensable y recetas médicas

• Documentación personal

• Mascotas y alimentos básicos para animales

• Ropa y objetos de primera necesidad

No está permitido retirar muebles ni bienes de gran porte, debido al riesgo estructural de las viviendas y a la inestabilidad del terreno. La medida apunta a reducir la carga emocional de las familias afectadas, en un contexto donde más de 250 hogares quedaron comprometidos y el retorno definitivo al barrio es incierto.

Las autoridades reiteraron que el Cerro Hermitte continúa activo y que el riesgo persiste. Por ese motivo, los ingresos son evaluados minuto a minuto y pueden suspenderse ante cualquier cambio en las condiciones del terreno.