El municipio y Camuzzi analizan obras de gas

Durante el encuentro encabezado por el intendente Macharashvili se analizó la situación actual de las obras de gas en Comodoro Rivadavia y los proyectos que se iniciarán en 2026.

La reunión se desarrolló este viernes y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario municipal de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; y el gerente local de Camuzzi, Pablo Esponda.

En ese marco, Ostoich calificó al encuentro como “muy productuvo” y comentó que, durante el mismo, “efectuamos un repaso de las obras de gas que tiene activas el Municipio, teniendo en cuenta que la empresa es la prestadora de servicio y quienes controlan su finalización. Actualmente, ambas partes contamos con información en tiempo real, lo que agilizó bastante estas cuestiones”.

Continuando en ese tenor, indicó: “contamos con muchas obras de gas actualmente en ejecución en Comodoro Rivadavia, incluso algunas venían desde hace mucho tiempo y ya están casi en su culminación, con las conexiones domiciliarias ya instaladas. A eso, debemos sumar las que están próximas a iniciarse y las que están en proyecto, que también analizamos con los representantes de Camuzzi”.

“El gas es un servicio esencial que le cambia la calidad de vida al vecino. Somos un municipio atípico, que ejecuta muchos metros lineales de redes de gas, algo que no sucede en todos lados, pero el intendente tiene la firme convicción de continuar con estas obras y hacer que cada día vivamos un poco mejor”, concluyó Ostoich.

Por su parte, Pablo Esponda manifestó: “el foco de la reunión se centró en las obras de expansión”.

Y agregó: “estamos trabajando junto con el municipio en aquellos barrios de la ciudad que actualmente no cuentan con el servicio de gas. En ese sentido, le mostramos al intendente el plan de inversiones que está desarrollando Camuzzi en Comodoro Rivadavia; en este momento se están concretando obras por 2 mil millones de pesos en el ejido urbano de la ciudad y por más de 40 millones de dólares en infraestructura de compresión y transporte de gas”.

Finalmente, expuso: “venimos trabajando de forma mancomunada con la Municipalidad, nos juntamos periódicamente para informar los avances respecto a los compromisos asumidos. Nosotros formamos parte de la red de servicios de Comodoro y el objetivo es que más vecinos cuenten con gas para el próximo invierno para después continuar avanzando”.