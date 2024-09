El padre de Milei quiere quedarse con Mercedes Benz argentina

Como parte del fenómeno de huida de multinacionales de la Argentina, en el sector automotriz corre cada vez con más fuerza la versión de que Mercedes Benz sería la próxima en dejar el país. Ante esta versión, jugadores locales ya iniciaron diálogos para quedarse con los activos de la automotriz alemana y entre ellos se destaca el padre del presidente Milei.

En el sector se sabe que tanto para el Grupo Mirgor de Nicky Caputo, como Newsan de Ruben Cherñajovsky, están interesados. Estos empresarios son los beneficiarios directos del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que habilita una serie de beneficios fiscales y aduaneros para las actividades que se realizan en el territorio y que por alguna misteriosa razón tanto Milei como su ministro Federico Sturzenegger se niegan a tocar.

Son miles de millones de dólares los que el estado se pierde recaudar por ese régimen, que como contrapartida ofrece la ventaja de generar empleo de calidad en una zona muy alejada como es la isla austral.

La ventaja comparativa de Caputo y Chenajovsky resulta innegable. Sus empresas electrónicas ya son proveedoras de la industria automotriz. A partir de una integración vertical entre las empresas, combinada con los beneficios fiscales de la isla, los costos de producción se reducirían considerablemente.

EL PAPA DEL PRESIDENTE

Sin embargo, la sorpresa es otra. Un tercer jugador que incorpora opacidades mayores. Se trata del grupo Dota, dueños de la mayor cantidad de líneas de colectivo del AMBA, y de vínculos estrechos con Norberto Milei, el padre del Presidente.

En el sector automotriz la sorpresa fue grande cuando se enteraron que el grupo DOTA, muy vinculado al padre de Milei, podría quedarse con Mercedes Benz Argentina.

Norberto Milei saltó de colectivero a empresario. Presidió, al menos entre 2004 y 2005, a Rocaraza SA, Teniente General Roca SA y Francisco de Viedma SA.

"Con la llegada de Ricardo Jaime al Ministerio de Transporte, Norberto Milei decidió fusionar sus tres empresas con los hermanos Andrés y Luis Faijá. Los zares del transporte urbano de Argentina en ese entonces eran titulares del Grupo DOTA", contó a LPO un ex titular de la cartera de Transporte.

Como sea, los transportistas saben que el grupo empresario DOTA acredita vínculos con el padre del presidente. "Llama mucho la atención las medidas de fuerza que incentivó durante la campaña con Massa como ministro, mientras que en el paro de transportes contra el gobierno de Milei, no solo no adhirió sino que amenazó a los choferes para que no se sumen a la huelga", contó un dirigente de la UTA.

Milei arrastraba una mala relación con su padre hasta que empezó a crecer en política. Durante la pandemia hubo una reconciliación familiar y los hermanos Milei y sus padres vivieron juntos en la lujosa torre que el empresario colectivero tiene en Vicente López. Luego, ya cuando llegó a la Presidencia, empezó a ser habitual ver a los padres de Milei en actos oficiales, como durante la última presentación del Presupuesto en el Congreso.