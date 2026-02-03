En El Marquesado aún permanecen 10 familias

A pesar del riesgo, no se van por la imposibilidad de acceder a una solución habitacional.

Vecinos del barrio El Marquesado continúan atravesando una situación de profunda incertidumbre luego del deslizamiento registrado en el Cerro Hermitte, que obligó a evacuar a varias familias de la zona. Sin embargo, al menos diez grupos familiares decidieron permanecer en sus viviendas ante la falta de alternativas concretas para reubicarse.

Liliana, vecina del barrio desde hace 25 años, relató su difícil situación en diálogo con El Comodorense Radio. Según explicó, su vivienda solo presenta pequeñas fisuras, lo que la llevó a permanecer en el lugar pese al riesgo existente. “Hace 25 años que vivo en El Marquesado. Yo sigo en mi casa porque hasta ahora solo sufrió pequeñas fisuras”, sostuvo.

La mujer aclaró que la decisión de quedarse no responde a la falta de temor, sino a la imposibilidad de abandonar su hogar. “Nos quedamos porque no tenemos dónde ir. Yo estoy sola”, expresó.

Asimismo, remarcó que su situación económica le impide acceder a un alquiler u otra solución habitacional. “Me tendría que ir a alquilar, pero la situación no está para eso. Soy jubilada”, indicó.

A este escenario se suma la falta de servicios básicos en la zona afectada. “No tenemos gas ni agua”, señaló, describiendo las dificultades cotidianas que enfrentan quienes continúan viviendo en el barrio tras el deslizamiento.