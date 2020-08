En Madryn ya hablan de "decenas y decenas de fiestas"

Gustavo Sastre indicó tras el encuentro que “estamos evaluando los pasos a seguir. Depende mucho de lo que suceda esta semana, pero necesitamos el acompañamiento de todos los vecinos para evitar que esto se siga propagando. Además le solicitamos a Provincia que en la ciudad retrotraiga la decisión de permitir la apertura de los casinos”.

Esta mañana en el municipio local, ante la adversa situación epidemiológica de los últimos días -26 casos en cuatro días, 6 sin nexo-, el intendente Gustavo Sastre y el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, estuvieron con el ministro de Salud, Fabián Puratich.

“La realidad es que estamos muy preocupados porque vemos que mientras la gran mayoría se está cuidando desde el mes de marzo, siguen existiendo esos grupos que ponen a todos en riesgo. El sábado anunciamos la presencia de seis casos nuevos, sumados a los 17 del viernes, y sin embargo entre la Municipalidad y la Policía de la Provincia no alcanzábamos a cubrir todos los sectores, desactivando decenas y decenas de reuniones clandestinas”, dijo preocupado el intendente.

Sobre el tema, señaló que “no vamos a tener ningún tipo de contemplaciones con los dueños de los inmuebles y se les aplicará la multa con el monto correspondiente a la violación de las normativas vigentes”.

Por su parte el vicegobernador Sastre añadió que “es cierto que en el ingreso del transportista, al ser asintomático, los controles no detectaron nada raro porque no existe tecnología que detecte el coronavirus en el momento. Pero también es verdad que el virus se multiplicó por una reunión social del pasado fin de semana y tenemos muchísimos contactos estrechos en evaluación. De haber cumplido las normas, y no realizar una reunión en forma clandestina, el caso hubiera sido similar a los anteriores, donde se detectaron contactos y se aislaron en forma inmediata. En este caso, la cadena de contactos estrechos es muy amplia y se sigue ampliando a medida que pasan los días; por eso es necesario que respetemos las medidas sanitarias”.

CIERRE DE CASINOS Y NUEVAS MEDIDAS

El intendente anticipó que “le solicitamos al ministro de Salud que el Gobierno Provincial retrotraiga la medida de la apertura de los casinos, al menos en nuestra ciudad. Consideramos poco ético que actividades que son más necesarias aún no se puedan desarrollar por el nivel de riesgo que tienen y que sí puedan abrir los casinos”.

También comentó el jefe comunal que “estamos evaluando los pasos a seguir con respecto a las flexibilizaciones vigentes. No es nuestra intención modificar nada respecto a lo comercial, y tampoco con las salidas recreativas, pero la gente debe entender que teniendo kilómetros y kilómetros de frente costero, no hace falta que nos amontonemos en un mismo lugar, o que tomen mate entre 20 personas. Es innecesario, hay que evitarlo. Podemos salir a caminar, a correr y a disfrutar de las bellezas que nos ofrece Madryn. Simplemente pedimos que la gente mantenga la circulación y evite la permanencia. No es tan difícil”.

Al respecto, también dijo que “esta semana será clave. De acuerdo a cómo avancemos con la situación epidemiológica, definiremos si seguimos como estamos, o si volvemos algunas fases atrás. En esto está clarísimo que necesitamos del compromiso de todos los vecinos, a los que les vuelvo a pedir el acompañamiento que han mostrado en su gran mayoría”.

Por último, Sastre detalló que “el Gimnasio Municipal 1 (foto) ya se encuentra disponible y con todas las adecuaciones y mejoras hechas para funcionar como Centro de Aislamiento para Casos Leves. Esperamos que su uso no sea necesario, pero ya está a disposición para cuando las autoridades sanitarias lo requieran”.