En Médanos realizan estudios de tomografía eléctrica

Es para precisar con mayor exactitud la ubicación de la falla que genera el desequilibrio de todo el bloque.

Este miércoles por la mañana, los equipos de geólogos continuaron trabajando en el barrio Médanos, realizando tomografías del suelo y relevamientos para determinar si hubo modificaciones en las últimas horas.

Al respecto, el geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), José Paredes, expresó que “dichos estudios de tomografía eléctrica están orientados a analizar el subsuelo y precisar con mayor exactitud la ubicación de la falla que genera el desequilibrio de todo el bloque”.

Cabe aclarar que el procesamiento y análisis de la información no es inmediato y demandará por lo menos un día, aunque se continúa con el plan de acción comunicado oportunamente a los vecinos, que este mediodía mantendrían una asamblea en el lugar.