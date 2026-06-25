El acusado, de 25 años, fue detenido por la Policía al salir de una vivienda del barrio Padre Corti con una pistola calibre 9 milímetros y una mochila con municiones. El propietario logró desatarse y pedir ayuda a vecinos.

Entró a robar, maniató al dueño y cayó con un arma cuando escapaba

Un hombre de 25 años fue detenido este miércoles por la tarde en el barrio Padre Corti, acusado de atar de manos al dueño de una vivienda y sustraer un arma de fuego junto con una importante cantidad de municiones.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 14:10 en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro Domuyo al 84, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre un presunto robo en curso.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría Distrito Próspero Palazzo, los efectivos llegaron al lugar y observaron al sospechoso salir de la vivienda con una pistola en una de sus manos. Tras impartirle la voz de alto, el hombre se arrojó al suelo y fue reducido. Junto a él se secuestró una mochila que contenía una importante cantidad de municiones y una pistola Taurus calibre 9 milímetros.

Según los primeros datos de la investigación, durante la noche y la mañana se había desarrollado una reunión en la vivienda que se prolongó hasta el mediodía, con un elevado consumo de alcohol.

La víctima, de 52 años, relató que en un momento quedó sola con el acusado, identificado como L.A.A., quien presuntamente la golpeó, le ató las manos con un cable y la encerró en una habitación. Posteriormente, le habría sustraído una mochila con municiones y una pistola Taurus calibre 9 milímetros.

El propietario consiguió liberarse por sus propios medios y pedir auxilio a vecinos, situación que permitió la rápida intervención policial.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos hallaron además dos televisores Smart TV en el patio. En la vivienda también se encontraban un hombre y una mujer que habían participado de la reunión previa. Según manifestó la víctima, ambos se habían retirado durante la mañana y regresaron poco antes del arribo de la Policía, presuntamente para colaborar en el traslado de algunos elementos.

No obstante, el fiscal de turno dispuso únicamente la recepción de entrevistas policiales, debido a que los testimonios resultaron confusos por el estado de ebriedad de varios de los presentes.

Entre los elementos secuestrados figuran una pistola Taurus calibre 9 milímetros, un cargador con ocho municiones, decenas de cartuchos y proyectiles de distintos calibres, además de cajas de municiones y otros accesorios vinculados a armas de fuego.

Personal de Criminalística también constató la presencia de una vaina servida y un impacto de bala en una puerta interior de la vivienda. De acuerdo con las primeras apreciaciones, ambos indicios serían de antigua data y no guardarían relación con el hecho investigado.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por el delito de robo agravado.