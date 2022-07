"Es una experiencia en la altura que no la había vivido nunca"

Hace ya diez días se encuentra Mario Rodríguez en Cachi entrenando en doble turno, pensando en los 21K del 21 de agosto en Buenos Aires. “Es una preparación que consta de 32 días, va a durar hasta el 16 de agosto inclusive. Tuve una adaptación muy buena a la altura. Generalmente lleva unos cinco días para adaptarse, sin embargo, al segundo día ya estaba muy bien en cuanto al tema del aire, que es lo que normalmente falta cuando inicias estos períodos de preparación”, resaltó el referente del Team Treno.

En este contexto, Rodríguez resaltó: “subí con algunas recomendaciones que me había dado el doctor Manuel Pazos, las cuales cumplí al pie de la letra para tener un resultado positivo. Al tercer día ya estaba entrenando casi con normalidad, no con los ritmos que generalmente manejo en el llano porque en altura disminuyen, pero en cuanto a sensaciones era similar a cuando entreno en Comodoro”.

El atleta viajó solo desde Comodoro Rivadavia hacia Salta para este compromiso. “A fines de esta semana estará llegando de la ciudad Daniel Alvarado. Pero acá nos encontramos con la presencia de muchos atletas del país que están preparando la misma prueba”, manifestó.

“El domingo salimos a hacer el fondo específico y éramos alrededor de 40 atletas haciendo ese trabajo. Y ahora se espera que llegue otra tanda más. Está muy bueno poder compartir entrenamiento con gente de otros lugares, por ahí se coincide en algunos entrenamientos de pista y hace que esto se haga más llevadero”. agregó.

El cierre del 2021 dejó un sabor amargo para Mario Rodríguez, quien sufrió una lesión que le impidió correr y hasta entrenar. “Tuve la lumbalgia durante tres meses y recién pude retomar mis entrenamientos en los primeros días de marzo del 2022. Mi última carrera fue en septiembre del año pasado y esta competencia en Buenos Aires será la primera desde mi retorno a la actividad”, anuncia entusiasmado.

Rodríguez sabe de antemano que en el Campeonato Nacional y Sudamericano de Buenos Aires “21K Adidas” habrá un nivel muy alto. “Se habla de unos 30 mil corredores en la línea de largada. Por eso la preparación que estoy haciendo me va a poner en un punto de rendimiento óptimo. Lo que suceda en carrera son circunstancias y ojalá sean buenas, pero desde ya estoy muy contento con este proceso que estoy llevando para llegar bien. Ojalá se pueda coronar con una buena marca", indicó.

Este 26 de julio, el experimentado deportista se encuentra cumpliendo 50 años, alejado de la familia y amigos, pero haciendo todo el esfuerzo necesario para realizar de la mejor forma esta competencia. "Pasar una fecha así alejado es difícil pero se hace más llevadero al saber que estoy haciendo lo que me gusta y es una experiencia en altura que no la había vivido nunca, por eso es un cumpleaños especial y muy bonito", resaltó.

A su vez agradeció el acompañamiento por parte del Estado municipal para poder llevar adelante esta preparación. "Estoy muy agradecido con Hernán Martínez, todo Comodoro Deportes y la Dirección General porque vengo recibiendo su apoyo hace muchos años, y si bien puede ser consecuencia del trabajo que uno hace, siempre que necesité su ayuda la tuve. Hace cinco meses presenté esta propuesta de trabajo en el Ente y tuve una buena respuesta, por eso hoy puedo estar realizando esta preparación".

También aprovechó para destacar: "el apoyo desinteresado del doctor Manuel Pazos, que me ha brindado el asesoramiento médico para esta etapa en la altura. Asimismo a la gente de Optima MRD y Rada Suplementos, como también a todo el Team Treno que me apoya en cada paso que doy y también a mi familia que es el sostén de todo esto y me permite desarrollar está actividad", sentenció.