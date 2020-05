Estatales se manifestaron en Comodoro y Rawson

Con el reclamo vigente del atraso salarial que va para tres meses, trabajadores estatales de Chubut volvieron a manifestarse este miércoles. En el caso de Comodoro, el epicentro estuvo en el Hospital Regional donde se sumó hasta el sector de Salud Mental.

Hubo cánticos y pancartas contra la gestión de Mariano Arcioni y una breve interrupción del tránsito en la avenida Yrigoyen.

En tanto, un grupo de trabajadores estatales se manifestó frente a Casa de Gobierno en Rawson, para exigir no solo el pago en tiempo y forma de los haberes, sino también la renuncia del gobernador.

“Si Arcioni no sabe gobernar que se vaya. Por mucho menos que esto lo sacaron a Perl. A la pandemia no hay que tenerle miedo; a los que hay que tenerles miedo es a los corruptos. Sastre que no se haga el boludo porque a él también lo votamos. Todos son unos sinvergüenzas”, sostuvieron en abierto desafío a lo dispuesto anoche por el Gobierno provincial a raíz del nuevo caso de Coronavirus.

En concreto, hasta el martes próximo se prohibieron las reuniones sociales y las actividades comerciales y deportivas en Trelew, Rawson, Gaiman, Puerto Pirámides, 28 de Julio y Madryn.

“Los trabajadores de la Salud no tienen el equipo necesario para preservar su salud porque el Gobierno no suministra los insumos”, dijeron tanto en Comodoro como en la capital.

Asimismo, aclararon que “en Salud reclamamos el cumplimiento de los acuerdos paritarios de 2019 y manifestamos nuestros desacuerdo “contra el saqueo del ISSyS”.

“No se puede vivir una cuarentena sin cobrar el salario. El hambre también mata. El gobernador se olvida de escuchar al pueblo que lo votó y de todas las promesas que hizo durante la campaña”, indicaron.

Finalmente, los trabajadores concluyeron que “los políticos nos están haciendo pagar la deuda a nosotros por algo que pidieron ellos”.