Eulalio "Coco" Muñoz es nuevo campeón argentino de maratón

El olímpico chubutense se quedó en Rosario con el titulo nacional y clasificó al Sudamericano de Chile. Empleó un tiempo de 2h16’57”.

El atleta olímpico chubutense, Eulalio “Coco” Muñoz, se coronó campeón en la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, que se corrió este domingo por las calles de Rosario.

El deportista nacido en Gualjaina, quien cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 16 minutos y 57 segundos, un registro que no solo le permitió quedarse con el título argentino y clasificar al Sudamericano de Maratón de Chile, sino que además lo dejó a apenas dos segundos del récord histórico de la competencia.

La prueba, que inició y culminó en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, contó con cerca de 4.000 participantes: más de 2.000 corredores en la prueba de 42 kilómetros y un número similar en la carrera integrativa de 10K, con representantes de todas las provincias argentinas y de 16 países.

En la carrera organizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA) junto al municipio, participaron atletas de todas las provincias argentinas y de 16 países. La competencia está considerada como una de las pruebas de running más importantes del país y fue designada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), como Campeonato Argentino de Maratón.

Con esta victoria, Muñoz reafirma su lugar como una de las grandes referencias del atletismo argentino y sudamericano en las pruebas de larga distancia.