Detallaron los trabajos y las acciones a seguir respecto a los vecinos evacuados de los barrios Sismográfica, Marquesado, Médanos y Los Tilos.

Evaluación de lo que se hizo y de lo que vendrá

La reunión tuvo lugar este martes, en horas de la mañana, y contó con la presencia del viceintendente Maximilano Sampaoli; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el responsable de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y los concejales Mariela Aguilar, Ezequiel Cufré, Maite Luque, Marcos Panquilto y Gabriela Simunovic.

En ese contexto, Sampaoli señaló que “se brindó información concreta a los concejales respecto a las acciones que se vienen llevando a cabo desde las distintas áreas municipales en esta coyuntura compleja que nos está tocando atravesar, y los planes a futuro, que, obviamente, llevarán su tiempo y recursos”.

Asimismo, remarcó que las principales inquietudes que manifestaron los ediles “tienen que ver con la situación de los vecinos evacuados y autoevacuados” de los barrios Sismográfica, Marquesado, Médanos y Los Tilos y “el informe del SEGEMAR que trascendió en las últimas horas”.

Finalmente, el viceintendente indicó que “se dieron detalles acerca de cómo avanza la labor de los geólogos e ingenieros de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que vienen trabajando a contrarreloj con el objetivo de obtener el informe definitivo acerca de la situación de la zona afectada, lo que nos brindará un panorama más claro a la hora de determinar los pasos a seguir”.