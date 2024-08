Exintendente de Olivos dijo que no vio violencia física de Alberto

Según trascendió, Rodríguez dijo que no sabía sobre los episodios de violencia física del expresidente contra Yañez, pero que sí fue testigo de que “discutían por cualquier cosa a los gritos”.

Rodríguez, uno de los testigos claves de la causa por el rol que ocupaba en la Quinta de Olivos y por la cercanía con Fernández -fue su custodio cuando era jefe de Gabinete y también trabajó para él como chofer-, se presentó en los tribunales de Comodoro Py a las 9.30 y prestó declaración testimonial ante el fiscal Ramiro González por casi 6 horas.

Fuentes del caso revelaron que Rodríguez negó ante el fiscal conocer hechos de violencia física entre Fernández y Yañez.

De esta forma, desmintió las versiones publicadas en algunos medios que aseguraban que él presenció una pelea en la que el expresidente zamarreó del pelo y del brazo a Yañez. Según esas versiones, en medio de la pelea Rodríguez intervino para separarlos y se llevó a Fernández en un carrito de golf.

Este lunes, no obstante, sí admitió haber presenciado fuertes peleas verbales y también dijo haber visto un deterioro en la pareja tras la publicación de la foto de la fiesta en Olivos.

Desde entonces, según el exintendente de la quinta, Yañez comenzó a frecuentar la casa de huéspedes, donde se instaló definitivamente recién en 2023, tras el hallazgo de fotos y videos de mujeres en el celular.

Según Rodríguez, después de que trascendiera la foto de la fiesta en Olivos también notó que el contacto de Fabiola con otras personas "casi desapareció" y que su entorno dejó de hacer visitas al complejo de residencia presidencial.

En su declaración, Rodríguez también mencionó un episodio que le contó el ama de llaves de Olivos, en el que Yañez se habría caído en la bañadera en 2023. “Va la segunda vez que Fabiola se cae en el baño… ¿Por qué no le dice al Presidente …?”, le habría planteado la mujer.

Consultado sobre los rumores respecto a Sofía Pacchi -amiga y exasesora de Yañez-, confirmó que era un "rumor extendido" en La Quinta de Olivos, en "radio pasillo", pero negó saberlo de primera mano: "Realmente no me consta. No sé ni los vi", contestó al respecto. Pacchi publicó en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que no tuvo "jamás" un "vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente".

Durante la declaración testimonial, Rodríguez hizo un croquis de la Quinta de Olivos con ubicación, uso y distancia entre edificios y reconoció que había al menos un puesto en el cual no se registraban entradas y salidas de la Quinta. Dijo, además, que la Unidad Médica Presidencial tenía sus propias dependencias y sus propios registros y que también Casa Militar tenía sus registros, publicó Página 12.