Fabián Doman renunció como presidente de Independiente

Fabián Doman anunció este martes mediante su redes sociales que renuncia a la presidencia de Independiente, tras apenas seis meses de gestión.

Con un comunicado en sus redes sociales, el periodista explicó que el club vive "tiempos difíciles, los peores de su historia" y considera que "no alcanza con un solo espacio político" para sacarlo adelante.

En tanto que aclara que siempre dijo que su gobierno "sería de transición".

Con respecto a la crisis del club, Doman reconoce que los problemas económicos y financieros lo superaron y los dejaron con pocas opciones. Mientras que en lo deportivo, también se les dio el peor escenario y, en ese caso, señaló que todos son responsables.

"Seria muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer. Sin embargo, entiendo que la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de Presidente del club".

"Tengo la conciencia limpia. Como las manos. He dejado mi trabajo por Independiente. Y lo volvería a hacer", aseguró el dirigente, quien lamentó la enorme división que hay dentro del club, que impidió que se pudiera trabajar en conjunto por el bien de la institución.

Finalmente, Doman cerró su anuncio con un pedido de disculpas a los hinchas genuinos.

Independiente está lidiando actualmente con una grave crisis económica, producto de varias inhibiciones, y en el plano deportivo, no gana desde la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional y se quedó sin el entrenador Leandro Stillitano, quien había asumido a fines de 2022.