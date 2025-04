Fabio Curilaf sigue brillando en el deporte chubutense

El campeón argentino master de los 21Km, el atleta Fabio Curilaf (35) se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes y consiguió una ayuda para competir a nivel nacional e internacional representando a Chubut durante todo el año 2025. Del 7 al 11 de mayo competirá en el Gran Prix Internacional del Mercosur que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Curilaf nació en la localidad chubutense de José de San Martín. “Si bien nací en José de San Martín ahora estoy representando a Gobernador Costa. Y como en algún momento estuve estudiando el profesorado de Educación Física en el instituto en Comodoro me acerqué a Hernán Martínez, tengo varios conocidos en Comodoro”.

“Vine a reunirme buscando el acompañamiento para poder realizar el calendario deportivo de este año. Como objetivo tengo el Campeonato Master que es ahora en mayo, después sería la Media Maratón de Buenos Aires y la Maratón de Buenos Aires. Y a fines de noviembre el Campeonato Sudamericano de Pista Master, buscando mejorar mi marca en los 21Km donde el año pasado hice 1h 09”, dice Fabio Curilaf.

El chubutense comenzó en el atletismo recién en el 2013 haciendo una carrera de cross en Esquel, luego fue invitado a correr la Maratón Tres Ciudades Patagónicas. “Y hasta el km 30 iba bien, pero después por no saber correr y no haber entrenado algo específico como se debe no se pudo terminar. En el 2014 me vine a estudiar a Comodoro, conocí a Hugo Berra, me sumé a entrenar con Kasike Team con David Rodríguez y ahí comencé a hacer podios y andar bien. Me gustó el atletismo y seguí corriendo, pero comencé grande en el atletismo”.

“El año pasado estuve en el Campeonato Argentino Master de 21 km en Río Cuarto (Córdoba) donde gané en la general y en mi categoría con 1h 09’ 19”. Luego participé en carreras zonales, estuve corriendo en Chile los 42km donde vuelvo la próxima semana. Pero en el 95 por ciento de las carreras que estuve hice podio”, expresa Fabio Curilaf.

AYUDA DE COMODORO DEPORTES

Del 7 al 11 de mayo se corre el Campeonato Nacional Master (Gran Prix Internacional del Mercosur) se llevará a cabo en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). “Este es el desafío más claro del año, correré en 1500 metros, 3000 con obstáculos, 3000 metros llanos y estoy viendo la posibilidad de correr 800 metros. Y si me queda resto competiré en los 10km calle. Y si bien estoy entrenando solo, siempre los consulto a Joaquín Arbe, Matías Schiel, cuando tengo dudas le pregunto y me ayudan, me van guiando”.

“Ahora, Comodoro Deportes me dará una ayuda, el acompañamiento para todo el año. Es un lindo incentivo para seguir entrenando, porque uno necesita acompañamiento sobre todo cuando las cosas no salen bien. Agradecido con Hernán Martínez por brindarme el acompañamiento porque no soy de Comodoro, y que él tenga este gesto de ayudarme es muy bueno para mí”, expresa el atleta que representa a Gobernador Costa, Fabio Curilaf.

Foto: Prensa Comodoro Deportes