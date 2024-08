Fabiola sumó más datos en su extensa declaración ante el fiscal

Se quebró tres veces en las cuatro horas en las que habló por primera vez ante la Justicia. La ex primera dama Fabiola Yañez ratificó este martes ante la justicia las acusaciones contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, habló de nuevos episodios (cuando la tomó del cuello) y prometió aportar nuevas pruebas, principalmente chats con otras personas. También relató ante el fiscal federal Ramiro González que por los episodios de violencia comenzó a consumir alcohol y marihuana y que el ex presidente también tomaba alcohol.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que ahora el fiscal analizará las primeras medidas de prueba en el expediente para corroborar los dichos de Yañez en un expediente que ya no está bajo secreto de sumario.

Según las fuentes consultadas, en las 3 horas y 40 minutos que duró la declaración Yañez se quebró tres veces al recordar lo sucedido y por primera vez ante autoridades judiciales. Eso llevó a que haya que hacer interrupciones para tomar agua y un breve descanso. Al ser por videoconferencia la audiencia quedó grabada.

CON TODOS LOS DETALLES

Yañez ratificó todo lo que presentó ayer por escrito ante la justicia y que dio más precisiones de algunos aspectos. Así se pudo precisar que ella relató tres episodios de violencia física con detalle. Inclusive, en uno de ellos aportó que Fernández la tomó del cuello para sujetarla. También dio detalles de los golpes que recibió en el ojo y en el brazo, cuyas fotos ya se conocieron y que él había enviado a María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández y cuyas conversaciones se conocieron por la causa de los seguros en la que el ex presidente también está siendo investigado.

La ex primera dama también hizo mención a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial. Ratificó lo que dijo ayer en su escrito: que ante una de las agresiones de físicas de Fernández, Saavedra le dio globulitos de árnica y le dijo que se le iba a ir con el tiempo. Hoy agregó que Saavedra supo de otras agresiones y que no quiso preguntarle por lo que había ocurrido.

Otra ex funcionaria mencionada fue Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer del gobierno de Fernández. Fabiola ratificó que en un viaje a Brasil le mostró fotos de las agresiones y un video de una mujer teniendo sexo con el entonces presidente y que le dijo que la estaba en el Ministerio. Contó que días después se la volvió a cruzar y que Mazzina le preguntó si estaba mejor. Ahora Yañez contó que en los últimos días la ex ministra le escribió por whatsapp para decirle que ella no sabía nada. Yañez aportará ese chat a la justicia. Lo mismo que otros documentos que dijo que tiene para acompañar.

Otro tramo de su declaración estuvo referido al aborto que ayer detalló en el escrito que presentó en la justicia. “El me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”, contó Yañez en su presentación.

VIOLENCIA PSIQUICA

Ratificó también que los episodios de violencia psíquica comenzaron en 2016 cuando empezaron a vivir juntos en Puerto Madero. Yañez contó que por las agresiones físicas comenzó a consumir alcohol y marihuana. En ese contexto relató que el 2023 fue el más violento de todos. También que era controlador y que cada vez que salía Fernández la llamaba constantemente para saber dónde y con quién estaba.

La fiesta de Olivos también fue parte de su declaración. Yañez dijo que el organizador fue Fernández, inclusive fue quien mandó a comprar la torta y que después de que se conociera el hecho la responsabilizó del fracaso de su gobierno. También relató que tuvo que pedir ayuda psiquiátrica y que se trató en el instituto INECO.