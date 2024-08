Fabiola Yañez perdió el celular que tenía los chats con Alberto Fernández

En el marco de su declaración por la denuncia por violencia de género contra el ex presidente, la ex primera dama Fabiola Yañez sostuvo ante la Justicia en las últimas horas que perdió el teléfono celular que contenía las conversaciones con Alberto Fernández. Se trata de los chats que evidencian el maltrato y las golpizas.

Según informó La Nación, Fabiola indicó que el teléfono lo perdió durante una de las mudanzas que realizó en España, cuando se fue del departamento que compartía con el ex mandatario en Madrid.

De todas formas la Justicia confía en poder reconstruir las conversaciones, ya que Yañez cuenta con capturas de pantalla de las conversaciones anteriores a 2024 y aportará a la Justicia los intercambios de los últimos meses.

Por su parte, Fernández aseguró durante la entrevista al diario El País que le "desaparecieron" los chats con su ex pareja entre los años 2022 y 2023. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, argumentó.

COMO SIGUE LA SITUACION JUDICIAL

Se espera que en los próximos días Fabiola vuelva a presentarse ante la Justicia para presentar los chats con Fernández de las últimas semanas, los cuales probarían que violó la orden del juez de no comunicarse con ella, una restricción notificada al ex presidente el 6 de agosto.

En tanto, Fabiola Yañez rechazó que la causa por lesiones graves y violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández pase a los tribunales de San Isidro, como había pedido el ex mandatario.

En un escrito presentado en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, remarcó que los hechos de violencia comenzaron en el barrio porteño de Puerto Madero en 2016.

El planteo de incompetencia fue realizado por Alberto Fernández, quien pretende que el juez federal Julián Ercolini se desprenda del caso y lo pase a San Isidro, asegurando que es la jurisdicción que corresponde sobre la quinta de Olivos.

Sobre este tema se expedirá primero el fiscal Ramiro González y luego el juez Ercolini.

EL FUERTE RELATO DE LOS INTERNOS DE LA QUINTA DE OLIVOS

La Quinta de Olivos esconde secretos y anécdotas imperdibles de los años en que Alberto Fernández fue presidente de la Argentina. Y comienza a trascender cómo se organizaban los operativos para tapar el escándalo, las desprolijidades del denunciado ex mandatario y los testigos que desean no ser llamados por la justicia.

“Parece que la cagó a palos otra vez”. Corría el segundo semestre del 2023 y los gritos en los pasillos internos de la Quinta de Olivos eran insostenibles. Tras otra discusión que terminaría en violencia física –según relatan tres testigos oculares a este medio- se realizó una reunión interna en la que participó personal de la Casa Militar, custodios y choferes de la Quinta de Olivos para evitar “fugas” de información.

Las personas que presenciaron el hecho violento se cuentan con los dedos de una mano, pero “todos sospechábamos que algo estaba pasando”.

En los últimos meses de la gestión Fernández-Fernández, Alberto controlaba hasta las “medialunas que le enviaba a su mujer a la Casa de Huéspedes”. Ya no convivían. No se soportaban, relatan los testigos de la relación. Daniel Rodríguez, ex interventor de la Quinta, había sido el encargado de “traer de vuelta a Fabiola” luego de una discusión en el año 2021 en la que la ex Primera Dama abandonó la Quinta.