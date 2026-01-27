Feria solidaria en el Dean Funes para asistir a familias afectadas por el deslizamiento

Con el objetivo de acompañar a las familias damnificadas por el reciente deslizamiento del Cerro Hermitte, el próximo sábado 1 de febrero se realizará una feria solidaria en el Colegio Dean Funes.
La propuesta surge como una respuesta comunitaria frente a la situación de emergencia que atraviesan numerosos vecinos que vieron afectadas sus viviendas y pertenencias.
La actividad se extenderá desde las 16 hasta las 21 horas y estará enfocada en la recepción de donaciones de productos esenciales para la higiene y el cuidado personal.
Entre los elementos que se solicitan se encuentran shampoo, acondicionador, jabón de tocador, toallas, cepillos de dientes, papel higiénico, toallitas femeninas, pañales y agua potable.
Desde la organización destacaron la importancia de la participación ciudadana y remarcaron que cada aporte, por pequeño que parezca, contribuye a aliviar las consecuencias del desastre.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad que desee sumar su apoyo y acompañar a quienes hoy atraviesan un momento crítico.