Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores

En una final brasileña, que se jugó en el estadio Monumental de Lima, derrotó 1-0 al Palmeiras. El gol lo marcó Danilo.

Flamengo de Río de Janeiro de consagró, por cuarta vez en su historia, campeón de la Copa Libertadores, al derrotar 1-0 al Palmeiras de San Pablo, en lo que fue una final brasileña.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental de Lima, Perú, tuvo el arbitraje del argentino Darío Herrera y el gol de la consagración lo marcó Danilo da Silva.

En la capital peruana ambos equipos comenzaron las acciones a toda máquina, con un Palmeiras buscando siempre explotar la capacidad ofensiva de Vítor Roque y una buena presión en el medio del Flamengo.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos el “Mengao” se comenzó a asentar en la cancha hasta concretar una mayor posesión del balón, con su juego recostado hacia la derecha, para aprovechar la salida limpia de Guillermo Varela y Jorge Carrascal.

Con el control del medio sector, el Flamengo pasó a dominar las acciones, mientras que Palmeiras se hizo fuerte en el fondo para defender con todos sus recursos la portería de Carlos Miguel.

A pesar de ello, el “Fla” tuvo sus dos opciones más claras de la primera mitad en los pies de Bruno Henrique, que a los 14 desperdició una buena jugada de Varela, al enviar muy elevado un disparo desde la derecha.

Casi de inmediato, Samuel Lino contó con otra opción inmejorable, pero su remate potente salió desviado por muy poco.

Palmeiras buscó recuperar posiciones para salir del sofocón y replicó con un tiro libre de Raphael Veiga que fue despejado con los puños por el arquero Agustín Rossi y luego tuvo un remate de cabeza de Vítor Roque que salió elevado tras rebotar en el piso.

En una de las ultimas jugadas del primer tiempo, Bruno Henrique logró llegar a base de velocidad hasta el fondo, pero el arquero Carlos Miguel lo anticipó en el mano a mano.

Flamengo regresó revitalizado de los vestuarios, pero Palmeiras nuevamente lució su potencia ofensiva para buscar que Vitor Roque cauce zozobra.

En la réplica, el “Mengao” tuvo una llegada a fondo que Giorgian De Arrascaeta no logró tomar con comodidad, lo que favoreció la anticipación en última instancia de Gustavo Gómez. Sin embargo, la persistencia del Flamengo tuvo su premio a los 67’, cuando Danilo conectó un balón elevado desde el tiro de esquina con un potente remate de cabeza que dejó sin ninguna opción al arquero Carlos Miguel.

Tres minutos después, López tuvo una opción muy clara de emparejar el marcador pero su remate bajó y cruzado salió pegado al palo derecho defendido por Rossi.

A pesar del ingreso de Everton, que estaba anunciado antes del gol, Flamengo replegó filas para afrontar los intentos ofensivos del “Verdao”, que fue al frente pero careció de claridad y suerte para vulnerar la muralla defensiva rojinegra, al punto que un remate enviado sobre el final por Vitor Roque salió muy elevado.

De esta manera, el “Mengao”, como lo había hecho en 1981, 2019 y 2022, vuelve a conquistar América.

Este nuevo título, le permitió clasificarse para la Copa Intercontinental 2025, confirmar su actuación en el próximo Mundial de Clubes y encima se llevó 24 millones de dólares en premios.

Por otra parte, Brasil alcanzó a la Argentina en cantidad de títulos de Conmebol con 25 campeonatos.