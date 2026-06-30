Francia pasó por arriba a Suecia y enfrentará a Paraguay

Les Bleus golearon 3-0, con dos tantos de Mbappé y uno de Barcola. Franceses y paraguayos chocarán el 4 de julio en octavos de final.

Francia le ganó 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se enfrentará a Paraguay en los octavos de final el sábado 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos, a las 18:00 (horario de Argentina).

El encuentro en Nueva Jersey comenzó con los suecos siendo furtivos a la hora de ir en busca de las pelotas divididas, y se mantuvo parejo el control de la pelota para ambos equipos hasta pasados los 15 minutos de juego, cuando Francia tuvo su primera chance clara a través de un disparo de Bradley Barcola que se fue por arriba del travesaño. La segunda fue casi de inmediato, porque Kylian Mbappé hizo el 1-0 tras una mala salida del fondo de los escandinavos, pero lo anularon por offside.

Tras la primera “pausa de hidratación”, Alexander Isak quedó mano a mano con Mike Maignan en el área chica gracias a una pelota parada. Sin embargo, el remate del sueco fue débil en medio de la veloz jugada preparada y el arquero francés controló sin problemas.

Les Bleus continuaron demostrando su amplio poderío ofensivo con Mbappé, que estrelló un disparo en el palo derecho del arco de Suecia a los 32 minutos y Michael Olise, que hizo lo propio con el palo izquierdo mediante una tijera. El capitán francés y figura de Real Madrid continuó insultando por el aire a los 40’, cuando Jacob Widell Zetterström controló uno de sus remates desde fuera del área.

Olise probó con dos zurdazos más desde afuera que exigieron a Zetterström, pero quien abrió el marcador fue Mbappé a los 45’, después de un tiro de esquina a favor, con una gambeta endemoniada dentro del área para luego ejecutar un derechazo a colocar al ángulo, que fue imposible de detener para el arquero sueco. Lo fue a festejar con el entrenador, Didier Deschamps, que días atrás sufrió la muerte de su madre.

El segundo tiempo inició sin complicaciones para los galos y la esperanza sueca se terminó rápidamente, porque Barcola fue asistido de manera magistral por Olise a los 52’ y tuvo tiempo para acomodarse y definir de derecha al ángulo para el gol del 2-0.

Olise, ya erigiéndose como la figura del partido, volvió a exigir a Zetterström a los 61’ con otro zurdazo desde lejos. El 3-0 llegó a los 74 minutos, otra vez con Mbappé, que en este caso abrió el pie derecho para un disparo que le voló la cabeza al arquero de Suecia y se metió por el segundo palo.

La única situación peligrosa de Suecia en el segundo tiempo, estuvo en los pies de Viktor Gyökeres a los 89' y fue controlada por Maignan.

Mbappé llegó a los 18 goles en Mundiales, ubicándose a uno de los 19 de Lionel Messi, que se adueñó del récord de ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo en la actual edición que se está desarrollando. Además, justamente lo igualó en el ranking de máximos artilleros del Mundial 2026 con 6 tantos y el francés se estaría llevando el premio porque también tiene 2 asistencias.