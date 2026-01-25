Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Australia Open

El argentino perdió en tres sets ante el alemán Alexander Zeverev, por 6-2, 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo quedó eliminado este domingo del Abierto de Australia, al caer ante el alemán Alexander Zverev por los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada que se disputa en Melbourne. El tenista germano se impuso en tres sets por 6-2, 6-4 y 6-4, para de esa manera, terminar con los sueños del argentino.

No tuvo opción el sudamericano en ganar por primera vez en un Grand Slam a un top ten. Aunque había superado en tres de las cinco ocasiones previas al alemán, siempre en tierra, nunca pudo sacar adelante un choque en pista rápida, como las del Melbourne Park.

En dos horas y trece minutos solventó el partido Zverev, que se situó en cuartos de final por quinta vez. Es el único alemán en lograr tantas veces situarse entre los ocho mejores de este evento, por delante ya de Boris Becker que fue cuartofinalista en cuatro ocasiones, entre 1984 y 1996.

Zverev se enfrentará en cuartos, este martes, ante el estadounidense Learner Tien, que dio una de las mayores sorpresas, al eliminar al ruso Daniil Medvedev, duodécimo cabeza de serie, con una contundente victoria por 6-4, 6-0 y 6-3 en el Margaret Court Arena.

Tien, número 29 del torneo, exhibió un tenis agresivo, sólido desde el fondo de la pista y con una extraordinaria capacidad defensiva, que desbordó a un Medvedev errático en los momentos clave.

Por su parte, el checo Jakub Mensik anunció su retiro debido a una lesión en el músculo abdominal, lo que permite a Novak Djokovic avanzar directamente a los cuartos de final del torneo sin jugar su partido de octavos.

“Nole”, campeón en múltiples ocasiones en Melbourne, se beneficiará ahora de un período adicional de descanso antes de su próximo encuentro, previsto para mediados de la próxima semana, cuando se medirá al ganador del duelo entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz de este lunes.

Mientras tanto, sin perder un set, con solvencia y autoridad, Carlos Alcaraz atravesó la cuarta ronda después de vencer por 7-6(6), 6-4 y 7-5 al estadounidense Tommy Paul y se situó en los cuartos de final por tercer año seguido.

SABALENKA SIGUE FIRME

En lo que respecta al cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera cabeza de serie, selló su pase a los cuartos de final al superar a la canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, por 6-1 y 7-6(1) en Rod Laver Arena.

Sabalenka, que empleó 1 hora y 26 minutos, dominó con claridad el primer set, resuelto con una puesta en escena contundente, y encarriló el partido gracias a su potencia al saque y su agresividad desde el fondo, dos señas de identidad con las que fue desbordando a una rival que disputaba uno de los compromisos más exigentes de su carrera en la pista central de Melbourne.

Con este triunfo, Sabalenka prolonga su recorrido en Melbourne y mantiene el objetivo de volver a reinar en el primer grande de la temporada. La primera favorita conocerá a su próxima rival tras el desenlace del cruce de octavos que completa el cuadro.

Por su parte, la ucraniana Elina Svitolina, número doce del ránking WTA, selló su pase a los cuartos de final tras imponerse en sets corridos a la rusa Mirra Andreeva, séptima del mundo, por 6-2 y 6-4 en un intenso duelo jugado en el Rod Laver Arena.

Con esta victoria, Svitolina confirma su buen momento en el torneo y avanza a la siguiente ronda, donde se enfrentará en cuartos de final a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo.