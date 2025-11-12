El financista de la campaña de José Luis Espert se negó así a colaborar con la justicia de los Estados Unidos lo que elimina prácticamente por completo la posibilidad de que aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió y su vínculo con dirigentes políticos.

Fred Machado se declaró "no culpable" ante la Justicia de Texas y rechazó dar información

Tras su extradición a los Estados Unidos, Federico "Fred" Machado, el financista de la campaña del ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO José Luis Espert, se declaró "no culpable" ante la justicia federal del Estado de Texas y rechazó así la posibilidad de negociar una reducción de su pena con la fiscalía a cambio de colaborar mediante la entrega de información o declarar en contra de terceros.

Machado es investigado en los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y estafa y enfrentará un juicio oral.

El financista del ex candidato de Javier Milei comunicó su decisión al juez federal Bill Davis tras acceder a la quinta y última ampliación de los cargos que la fiscalía presentó en su contra y que van en línea de los que afrontó su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien también se había declarado “no culpable” y fue condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión en una cárcel federal.

La decisión de Machado prácticamente elimina la posibilidad de que el empresario aporte información sensible sobre las campañas electorales que financió y su interacción con dirigentes políticos.

Así el próximo 9 de enero se realizará la audiencia previa al juicio que comenzaría en el segundo semestre de 2026.

Según consta en las pruebas que ya presentó en la justicia de Texas la fiscalía, Machado transfirió al menos 200 mil dólares a Espert durante 2020, a través del Bank of America, que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.

En ese mismo expediente se describe cómo Machado y sus socios habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.

Tras permanecer durante cuatro años bajo arresto domiciliario en la Argentina, Machado está ahora detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, tras ser extraditado la semana pasada desde la Argentina.