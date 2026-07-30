Galarza presentó ante Provincia proyectos para generar empleos

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, presentó el miércoles ante autoridades provinciales tres proyectos estratégicos para generar puestos laborales en su comunidad.

El anuncio lo hizo en Río Gallegos luego de asistir a la reunión que mantuviera con el gobernador Claudio Vidal, junto a otros presidentes de comisiones de fomento e intendentes y de la cual también tomaron parte ministros y titulares de organismos provinciales con el objetivo de analizar la agenda de gestión para los próximos meses.

En declaraciones formuladas a LU14 Radio Provincia, Galarza comentó que durante el encuentro celebrado en la Residencia Oficial, se compartieron las obras, inauguraciones y actividades previstas para el segundo semestre.

Asimismo, detalló, se abordó la situación económica que atraviesa la provincia y las herramientas de financiamiento proyectadas para sostener el desarrollo de infraestructura en las distintas localidades.

"Fue una convocatoria amplia para conocer la agenda que viene, las obras previstas y analizar en conjunto la situación económica actual, pensando en cómo seguir llevando adelante proyectos importantes para cada comunidad", puntualizó.

Tras ello revelo que, en representación de su comuna presentó tres proyectos prioritarios que buscan diversificar la economía local luego de los cambios generados por la salida de YPF de la zona.

Entre las iniciativas mencionó la finalización del Hotel Comunal, una obra que permitirá fortalecer la actividad turística al contar con infraestructura para recibir visitantes.

También destacó el proyecto para refaccionar y adecuar la pista del aeródromo, con el objetivo de potenciar el desarrollo industrial y comercial, además de brindar una herramienta estratégica para eventuales traslados sanitarios en la zona norte de la provincia.

El tercer proyecto contempla la creación de una fábrica para la producción de columnas destinadas al tendido eléctrico, fibra óptica y cámaras de seguridad, una iniciativa orientada a generar trabajo, fortalecer la producción local y crear nuevas fuentes de ingresos para la comisión de fomento.

"Necesitamos empezar a generar ingresos propios porque eso también permitirá aliviar las arcas provinciales y que esos recursos puedan destinarse a otras necesidades de Santa Cruz", precisó.

Durante la entrevista, Galarza remarcó que Cañadón Seco logró consolidar un proceso de crecimiento sostenido gracias a la inversión de recursos en infraestructura y servicios para los vecinos.

En ese sentido, recordó que durante muchos años la localidad sufrió un importante abandono tras la privatización de YPF, situación que comenzó a revertirse mediante una administración orientada a la inversión pública y al ordenamiento de las cuentas.