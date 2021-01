Gimnasia juega este miércoles a las 19:10

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se medirá este miércoles con Ferro Carril Oeste por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, Copa Osvaldo Arduh.

El partido, que dará comienzo a las 19:10, se disputará en El Templo del Rock del club Obras Sanitarias del barrio porteño de Núñez con televisación de TyC Sports.

El partido estaba previsto jugarse este martes a las 21:30, pero se pasó al día siguiente debido a que quedó postergado el encuentro entre Instituto de Córdoba y San Martín –pasó para el 31 de enero-, ya que en el elenco correntino se registraron casos positivos de coronavirus.

tabla red.jpg

El equipo que conduce Martín Villagrán que se encuentra séptimo en la tabla con once victorias y seis derrotas, y todavía sueña con lograr un lugar entre los cuatro mejores que se clasificarán para jugar el Final Four, y para ello, no hay margen de error.

En ese contexto, Gimnasia llega a este partido con un claro triunfo frente a Peñarol de Mar del Plata a quien derrotó por 79-61, en un encuentro donde se destacaron el alero Sebastián Vega (16 puntos) y el escolta Juan Manuel Rivero (13), quien se mantiene como goleador del equipo luego de 17 presentaciones.

En ese partido, Gimnasia no contó con el alero Juan Fernández Chávez quien sufrió un esguince en la articulación acromioclavicular de su hombro izquierdo en el partido ante San Lorenzo.

Por el lado de Ferro, que ya no cuenta con el escolta cubano Adriano Barreras quien se desvinculó por motivos personales, y tiene la baja por lesión de Pablo Osores, viene de caer por paliza ante Obras por 92-69 y se ubica decimocuarto en la tabla con seis triunfos y doce derrotas.

Después de enfrentarse con el conjunto de Caballito, Gimnasia se las verá el viernes con San Lorenzo (21:30), mientras que al día siguiente jugará con Boca Juniors (21:30), este último partido irá televisado. Ambos encuentros se jugarán en El Templo del Rock del club Obras, en Núñez.