Gustavo Camino cuestiona a la futura Confederación Chubutense del Deporte

El presidente de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia criticó no solamente la exclusión de la disciplina que representa, sino también el hecho que las entidades incluidas estén obligadas a pagar el dinero que no tienen, debido a que no han generado ingresos desde que se decretó la cuarentena por el Covid-19.

Chubut Deportes convocó hace unos días a representantes de distintas disciplinas, vía Zoom, con el fin de empezar a conformar la Confederación Chubutense del Deporte, pero no todos fueron invitados y se abrió la polémica.

Uno de los deportes excluidos es el fútbol de salón, y Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, mostró su disconformidad, pero además criticó diferentes aspectos en la conformación de la Confederación.

“Como existe la Federación Chubutense de Fútbol de Salón, que la presiden de Gaiman, estos días vamos a hacer una reunión por Zoom y posiblemente saquemos un comunicado, porque no convocaron a nadie del futsal de la provincia”, adelantó.

“No vamos a hacer ningún pedido en particular, sino dejar claro que somos uno de los deportes que viene trabajando desde hace mucho tiempo. La Comisión que yo presido, este mes va a cumplir 25 años. La Asociación está desde 1982 y el deporte se practica desde la época que se llamaba papi fútbol. Si no tenemos historia en Comodoro, es un chiste”, afirmó.

Asimismo, cuestionó: “Anoche hablaba con algunos dirigentes y dicen que no les explicaron el por qué de hacer una Confederación Chubutense. Lo único claro, es que Chubut Deportes reclama que todas las Federaciones estén al día con la IGJ (Inspección General de Justicia), justo este año, que no hay actividad deportiva y no hay ingresos. Para presentar memoria y balance, necesitás plata”.

“Y no hay una bajada de aportes desde Provincia. Si no les está pagando el sueldo a los empleados esenciales, me imagino que tampoco debe tener plata para solventar una actividad, o para ayudar a que las entidades estén al día con la IGJ. Además, me acercaron un estatuto de la Confederación donde dice que hay que pagar cuota de socio. Veo reclamos económicos y me parece que no es el momento”, insistió.

En ese sentido, agregó: “Hoy, para cualquier entidad deportiva, estar en una Confederación donde lo primero que te piden es pagar cuota social, afiliarte y estar al día con la IGJ, significa poner plata del deportista de una entidad que no está funcionando. Eso no sirve de nada y perjudica”.

“No sé cuál es la urgencia. Estuve consultando y nadie tiene claro por qué urge tanto armar esta Confederación en medio de la pandemia, donde hay 16 disciplinas y se deja fuera a muchos deportes. No digo que no sea necesario, porque puede ser una vía de canalización para el crecimiento de las disciplinas, pero este no es el momento”, remarcó Camino.

Por lo tanto, sentenció: “Si no están todos los deportes, ya no es una Confederación. Pero, aparte, ¿por qué conduce este armado Chubut Deportes?, si no es ningún deporte, es una sociedad mixta del Estado. Ellos no pueden ser parte de una Confederación, porque no son representantes de ningún deporte. Están para colaborar, pero lo primero que te piden es que estés al día con la IGJ”.